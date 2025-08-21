«Συγκλονισμένος» δηλώνει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον χαμό του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου στα 59 του μόλις χρόνια.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος σημειώνει ακόμα πως: «Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Κωστής Χατζηδάκης: «Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρει: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος»

Άνθρωπο ζεστό, ευγενή και γενναιόδωρο χαρακτήρισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Νίκη Κεραμέως: «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως ανέφερε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Μεγάλη η απώλεια για την παράταξη»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του πραγματικά εξαιρετικού φίλου και συνάδελφου Αποστόλη Βεζυρόπουλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η απώλεια για την παράταξή μας είναι μεγάλη». Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του πραγματικά εξαιρετικού φίλου και συνάδελφου Αποστόλη Βεζυρόπουλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η απώλεια για την παράταξή μας είναι μεγάλη. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 21, 2025 Βασίλης Κικίλιας: «Πάντα ευγενής και χαμογελαστός» Ο υπουργός Ναυτιλίας στην ανάρτησή του αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον φίλο γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν πάντα ευγενή και χαμογελαστό συνάδελφο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Σοφία Ζαχαράκη: «Δραστήριος και πανταχού παρών»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε από την πλευρά της: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψύχωσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άνθρωπος με ήθος, καλοσύνη και ειλικρίνεια»

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο μήνυμά της αναφέρει: «Η ξαφνική απώλεια του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου με έχει συγκλονίσει. Ο Απόστολος υπήρξε για όλους μας ένας άνθρωπος με ήθος, καλοσύνη και ειλικρίνεια, που στάθηκε πάντα δίπλα στους φίλους και τους συνεργάτες του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνεε. Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ντόρα Μπακογιάννη: «Πάντα ευγενικός, γλυκός, υποστηρικτικός»

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ανέφερε σε ανάρτησή της: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».