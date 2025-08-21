Ένα συγκινητικό μήνυμα ανάρτησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στον λογαριασμό της στο Instagram, λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της θλιβερής είδησης του θανάτου του πρώην υφυπουργού Οικονομικών και νυν γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών.

Γράφει η Σοφία Ζαχαράκη:

«Απόστολε μας!

Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους.Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψύχωσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».