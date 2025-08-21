Στην ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική βρισκόταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, όταν υπέστη την ανακοπή που του κόστισε τελικώς τη ζωή.

Στις 12:42 σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. Η κλήση άμεσα διαβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρά το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσυκλέτα αφίχθησαν στις 13:03, 21 λεπτά μετά την κλήση.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Στις 13:48 ξεκίνησε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο το ασθενοφόρο αφίχθη 31 λεπτά αργότερα στις 14:19. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.