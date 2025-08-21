Η τραγική απώλεια του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, και γραμματέας της ΚΟ του κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου προκάλεσε σοκ στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, τόσο λόγω της μικρής ηλικίας του εκλειπόντος, όσο και λόγω του τόσο ξαφνικού θανάτου του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι εξ αιτίας των οποίων οι Βουλευτές μπορούν να χάσουν το αξίωμά τους, με πρώτο να είναι φυσικά ο θάνατος κάποιου εν ενεργεία βουλευτή.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Βουλής, «σε κάθε περίπτωση, την έκπτωση διαπιστώνει με απόφασή του το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ). Μετά την απώλεια του αξιώματος από κάποιον Βουλευτή, τη βουλευτική έδρα καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά επιλαχών υποψήφιος Βουλευτής του ίδιου κόμματος της ίδιας εκλογικής περιφέρειας».

Στην περίπτωση του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος είχε εκλεγεί, πρώτος σε σταυρούς, στην Ημαθία, όλα δείχνουν ότι θα αντικατασταθεί από τη Στέλλα Αραμπατζή.

Συγκεκριμένα στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, η ΝΔ είχε εκλέξει τρεις βουλευτές: τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Αναστάσιο Μπαρτζώκα και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Την τέταρτη, μη εκλόγιμη, θέση είχε λάβει η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία όπως όλα δείχνουν θα αντικαταστήσει τώρα τον Απόστολο Βεσυρόπουλο στη βουλευτική του έδρα.

Ποια είναι Στέλλα Αραμπατζή

Η Στέλλα Αραμπατζή (Στεργιανή) γεννήθηκε στη Νάουσα όπου κατοικεί και δραστηριοποιείται ως ιδιώτης Ιατρός-Μικροβιολόγος με δύο Διαγνωστικά Κέντρα . Είναι μητέρα διδύμων της Ευαγγελίας και του Ιωάννη και παντρεμένη με τον Νικόλαο Παλαμούτη Πύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς.

Είναι κόρη του Ιωάννη Αραμπατζή από την Νάουσα και της Ευαγγελίας Παπαγιάννη από το Άνω Ζερβοχώρι Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας και η αδερφή της Μαρία Αραμπατζή είναι ιατρός Παιδίατρος ιδιώτης.

Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας με άριστα και στη συνέχεια γνωρίζοντας άπταιστα Ιταλικά σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας από την οποία έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” 8,3.

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογία με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” 8,25 και επίσης μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία , Νόσος και

Φυσική Επιλογή».

Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Π.Α.Μ.Α.Κ) στην «Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας». Κάτοχος Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Π.Α.Μ.Α.Κ) στην «Πολιτιστική Διαχείριση, Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών». Για αυτήν όπως αναφέρει συχνά η δια βίου μάθηση είναι τρόπος ζωής.

Διατέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης για αρκετά χρόνια του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ.

Μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφία από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Μικροβιολογίας και Λοιμωξιολογίας (ΕSCMID) στην Λοιμωξιολογία και Κλινική Μικροβιολογία σε διακεκριμένο κέντρο της Ελβετίας, συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάννης (CHUV). Έχει λάβει υποτροφίες για την συμμετοχή της σε συνέδρια του εξωτερικού (ΕSCMID Travel Grant) από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Μικροβιολογίας και Λοιμωξιολογίας (ESCMID ).

Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ συνοπτικά έχει περισσότερες από 150 ερευνητικές εργασίες (αναρτημένες και ελεύθερες ανακοινώσεις) σε ελληνικά ιατρικά συνέδρια και 45 ανακοινώσεις σε διεθνή ιατρικά συνέδρια.

Πολλές από τις εργασίες που έχει υποβάλει σε ελληνικά και συνέδρια του εξωτερικού ήταν υποψήφιες για βράβευση. Έχει βραβευθεί με το πρώτο βραβείο στο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Ιατρικής για ερευνητική της εργασία.

Ερευνητικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με αξιολόγηση. Κατέχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευόμενη, αλλά και ως εκπαιδεύτρια στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας –Μικροβιολογίας.

Η πρώτη της επαφή µε τα κοινά ήταν στο Γυμνάσιο στην τρίτη γυμνασίου όπου και εκλέχτηκε παμψηφεί πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς . Το μικρόβιο του ενεργού πολίτη την οδήγησε το 2014 να συμμετάσχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο Νάουσας και εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος.

Επανεξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Νάουσας το 2019. Από το 2013 είναι εκλεγμένο μέλος της

Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας της ΝΔ και από το 2020 διατελεί Τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας. Με τις δυνάμεις και γνώσεις που διαθέτει ως επιστήμονας αλλά και ως ενεργός πολίτης και Δημοτικός Σύμβουλος προσπαθεί να προσφέρει πάντα τα μέγιστα από όποια θέση αναλαμβάνει.

Στον Δήμο Νάουσας ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος κατέχει από το 2019 την θέση του Πρόεδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου με 90 εργαζόμενους και προϋπολογισμό 3.000.000. ευρώ και είναι υπεύθυνη όλης της Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νάουσας ένα αντικείμενο που όπως τονίζει αγαπά πολύ και υπηρετεί με εσωτερική θέρμη, αποφασιστικότητα και αναπτυξιακή προοπτική.

Είναι εκπρόσωπος του Δήμου Νάουσας στο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ ( Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ), μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Νάουσας, μέλος του ΔΣ του Γηροκομείου Δήμου Νάουσας. Επίσης μέλος του ΔΣ της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών) Ημαθίας , μέλος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας και της Πρωτοβάθμιας , μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παράρτημα Βέροιας από το 2018 και υπεύθυνη του Πυρήνα Νάουσας της Αντικαρκινικής Εταιρείας. Είναι μέλος του ΔΣ του ΚΟΙΣΠΕ ΔΕΣΜΟΣ του μοναδικού φορέα ψυχικής υγείας της Ημαθίας. Επίσης είναι Πρόεδρος του ΔΣ της Πολιτιστικής Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Νάουσας και των περιχώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ορθόδοξης Ενορίας της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στην πόλη της Σιένας της Ιταλίας από τα φοιτητικά της χρόνια.

Διατελεί μέλος ιατρικών συλλόγων τοπικής , εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Μιλά άπταιστα Γαλλικά , Ιταλικά και Αγγλικά, λατρεύει το διάβασμα, τον κινηματογράφο, την κλασική μουσική , την ιταλική και την παραδοσιακή μας ελληνική μουσική όπως επίσης την ορειβασία και το χειμερινό σκι που εξασκεί από παιδική ηλικία.

