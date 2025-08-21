Ένα σπάνιο νόμισμα που απεικονίζει τη βασίλισσα Βερενίκη Β΄ της Αιγύπτου, το οποίο χρονολογείται από την ελληνιστική εποχή της Ιερουσαλήμ, ανακαλύφθηκε στην Πόλη του Δαβίδ σύμφωνα με ανακοίνωση της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων (IAA).

Η ιστοσελίδα Times of Israel γράφει πως το νόμισμα, που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο πάρκινγκ Givati, είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσό και κόπηκε πριν από περίπου 2.200 χρόνια κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Γ΄, όταν η Ιερουσαλήμ έπεσε υπό ελληνική κυριαρχία.

Η ανακάλυψη σηματοδοτεί σύμφωνα με την ιστοσελίδα την πρώτη φορά που ένα τέτοιο νόμισμα ανακαλύπτεται εκτός Αιγύπτου, η οποία ήταν το κέντρο της Πτολεμαϊκής κυριαρχίας.

«Μόνο περίπου 20 τέτοια νομίσματα είναι γνωστά και αυτό είναι το πρώτο που ανακαλύπτεται σε ελεγχόμενη αρχαιολογική ανασκαφή, γεγονός που το καθιστά ένα εύρημα εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας», δήλωσαν ο Robert Kool της IAA και ο Haim Gitler του Μουσείου του Ισραήλ.

Το νόμισμα φέρει μια προσωπογραφία της Βερενίκης Β΄, συζύγου και συμβασιλεύτριας του Έλληνα ηγεμόνα, που είναι στολισμένη με διάδημα, πέπλο και περιδέραιο. Στην άλλη όψη της χρυσής δραχμής υπάρχει ένα κέρας της Αμάλθειας, που συμβολίζει την ευημερία και τη γονιμότητα, πλαισιωμένο από δύο αστέρια.

Ο διευθυντής των ανασκαφών, Γιφτάχ Σαλέβ, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αποτελεί άμεση αμφισβήτηση της επικρατούσας επιστημονικής άποψης για την Ιερουσαλήμ ως μια φτωχή, επαρχιακή πόλη μετά την καταστροφή του Πρώτου Ναού το 586 π.Χ.

«Η Ιερουσαλήμ φαίνεται να είχε αρχίσει να ανακάμπτει ήδη κατά την περσική περίοδο και να ενισχύεται υπό την Πτολεμαϊκή κυριαρχία», δήλωσε ο Σαλέβ.

Το νόμισμα κόπηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πιθανότατα καταβλήθηκε, σύμφωνα με τους ερευνητές, ως αμοιβή στους Αιγύπτιους στρατιώτες κατά την επιστροφή τους στο νότο, μετά τη μάχη με το Βασίλειο των Σελευκιδών κατά τη διάρκεια του Τρίτου Συριακού Πολέμου.

Η IAA ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως το σπάνιο νόμισμα θα εκτεθεί στο κοινό στις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Συνεδρίου Έρευνας της Πόλης του Ντέιβιντ.