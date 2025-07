Με τον χειρότερο τρόπο για τη Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς ο Τζαμάλ Μουσιάλα τραυματίστηκε σοβαρά σε μια μονομαχία με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα.

Ήταν το 45ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παρέμενε και οι Βαυαροί ήταν στην επίθεση, με τον Μουσιάλα να προσπαθεί να φτάσει στη μπάλα. Ο Ντοναρούμα, όμως, τον πρόλαβε και στην προσπάθειά «κλείδωσε» το πόδι του παίκτη των Γερμανών, ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι πονάει πολύ.

Αμέσως, φυσικά, σήμανε συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν και ο παίκτης τελικά αντικαταστάθηκε, με τον Ιταλό τερματοφύλακα της Παρί να βάζει τα κλάματα στη συνέχεια καθώς αντιλήφθηκε ότι ο τραυματισμός είναι σοβαρός.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη Μπάγερν, η οποία σε ανάρτησή της στα social media ανέφερε ότι ο Μουσιάλα θα πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Oh God, oh God, oh God… Musiala's catastrophic injury!!!!



⚠️ The clip may not be suitable for some.#FIFACWC #psgbayern pic.twitter.com/mIhAEFA7ph