Ο Ολυμπιακός «έδεσε» τον Εβάν Φουρνιέ μέχρι το 2028, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας με τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Ο πρώην ΝΒΑερ ήρθε σε συμφωνία με τους ισχυρούς άνδρες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά.

Στην πρώτη του χρονιά με τον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ είχε μέσο όρο σε 37 αναμετρήσεις στη Euroleague 16,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 1,1 κλέψιμο και 2,6 ασίστ, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα μέτρησε 9,4 πόντους και 2,3 ασίστ σε 20 ματς.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, ο Γάλλος «ανέβασε» ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του ίδιου αγκαλιά με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ και φόντο την ελληνική σημαία, γράφοντας: «Ο Ολυμπιακός με καλωσόρισε σαν οικογένεια. Αυτό δεν είναι ένα νέο κεφάλαιο – είναι η συνέχεια ενός δυνατού δεσμού. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέρος αυτού του ιερού συλλόγου για ακόμα 3 σεζόν. Τα λέμε σύντομα!».

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI