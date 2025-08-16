Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στη Λάρισα, με αφορμή την εξαφάνιση της 13χρονης Γκιουλσεβέν Α., όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο οργανισμός ενημερώθηκε την Παρασκευή για την εξαφάνιση της ανήλικης, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου στη Λάρισα, και συγκεκριμένα από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Ακολούθως, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, ύστερα από εισαγγελική εντολή, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν λόγοι που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της.

Η 13χρονη έχει ύψος 1,60 μέτρα, είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της φορούσε μπλούζα με τιράντες, πράσινο σορτσάκι και μαύρα παπούτσια.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχονται συνεχή στοιχεία για την υπόθεση.