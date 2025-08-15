Μην αγνοήσετε τους ψιθύρους του σώματός σας, γιατί μπορεί να σας δίνουν μικρά προειδοποιητικά σημάδια για ένα μικρό ή μεγάλο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πάνω από το ένα πέμπτο των ανθρώπων που υπέστησαν εγκεφαλικό, είχαν ένα ελαφρύ προειδοποιητικό επεισόδιο, γνωστό ως Transient Ischemic Attack (TIA), ακόμα και 90 μέρες πριν.

Τα γεγονότα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, αλλά η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί να σώσει ζωές.

Έξι προειδοποιητικές ενδείξεις (Prodromal Signs)

Επιφανείς χειρουργοί αλλά και δεκάδες δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά, καταλήγουν πάντα σε συγκεκριμένα συμπτώματα που μπορεί να αποτελούν ισχυρές προειδοποιήσεις εγκεφαλικού επεισοδίου. Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και έναν μήνα πριν την εκδήλωσή του. Αν έχετε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, καλό θα είναι να επισκεφτείτε γιατρό.

Αίσθημα ζάλης ή αστάθειας: Ειδικά αν είναι ασυνήθιστο ή συνοδεύεται από την αίσθηση ότι όλα γύρω περιστρέφονται. Ανεξήγητη κόπωση και επίμονοι πονοκέφαλοι: Έντονη αδυναμία που δεν υποχωρεί με ξεκούραση και δεν είναι η μορφή της τυπικής κούρασης πχ. από τη δουλειά. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του εγκεφάλου να αντισταθμίσει μειωμένη παροχή οξυγόνου. Κεφαλαλγία, έντονη ή διαφορετική από τα συνηθισμένα. Μπορεί να υποδηλώνει στένωση αρτηριών ή σχηματισμό θρόμβου. Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στο μισό σώμα: Αίσθηση αδυναμίας, μουδιάσματος ή και -σχεδόν- παράλυσης των άκρων ή του προσώπου, στη μία ή την άλλη πλευρά του σώματος, μπορεί να σημαίνει παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο. Προβλήματα όρασης: Θολούρα, διπλωπία, προσωρινή τύφλωση ή αδυναμία εστίασης, μπορεί να αποτελούν ένδειξη μειωμένης αιμάτωσης της οπτικής περιοχής ή και φράξιμο αρτηρίας.

Παντζάρι, το θαυματουργό

Η βολβόνη (Beetroot), το γνωστός μας παντζάρι, αποτελεί τον ριζικό βολβό ενός φυτού του είδους Beta vulgaris. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία όπως φυλλικό οξύ (folate), μαγγάνιο, κάλιο, και βιταμίνη C – αλλά η πλέον γνωστή ιδιότητά της είναι το υψηλό περιεχόμενο νιτρικών.

Πώς σχετίζεται με την πρόληψη του εγκεφαλικού;

Τα νιτρικά από την βολβόνη μετατρέπονται στο σώμα σε νιτρικό οξείδιο (NO), μια ουσία που χαλαρώνει και διαστέλλει τα αγγεία, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και μειώνοντας την πίεση. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική πίεση.

Πειράματα σε ηλικιωμένα ποντίκια έδειξαν ότι η συστηματική χορήγηση παντζαριού βελτίωσε τη λειτουργία των μεγάλων αγγείων, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα του νιτρικού οξειδίου, κάτι κρίσιμο για την πρόληψη αγγειακών βλαβών που μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικό

Αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Η βολβόνη περιέχει betalains, ενώσεις με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα και τις αρτηρίες από βλάβη. Επίσης, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, συνεισφέρει και στην υγεία του πεπτικού συστήματος, κάτι που ενισχύει τη συνολική αγγειακή ευεξία.

Τα νιτρικά της βολβόνης αυξάνουν τη διαθεσιμότητα του νιτρικού οξειδίου, βελτιώνοντας την αιμάτωση σε περιοχές όπως ο μετωπιαίος λοβός, που σχετίζονται με τη μνήμη και την απόφαση – παράγοντες κρίσιμοι στην πρόληψη νευρολογικής βλάβης και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Επιπλέον οφέλη

Αύξηση της αθλητικής απόδοσης και αντοχής μέσω της καλύτερης οξυγόνωσης και λειτουργίας των μιτοχονδρίων.

μέσω της καλύτερης οξυγόνωσης και λειτουργίας των μιτοχονδρίων. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως φολικό οξύ, κάλιο, βιταμίνες και μέταλλα, προσφέροντας ολιστική στήριξη της καρδιοαγγειακής υγείας και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Πώς να το εντάξεις σωστά στη διατροφή σου

Ως χυμό, 250 ml καθημερινά φαίνεται η πιο αποτελεσματική ποσότητα για τη μείωση της πίεσης. Τα αποτελέσματα αρχίζουν μέσα σε λίγες ώρες και εντείνονται μετά από 60 ημέρες.

Τρόποι κατανάλωσης: ωμό, βραστό, ψητό, σε σαλάτες, smoothies, ή ακόμη και σε χυμό με άλλα φρούτα/λαχανικά.