Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό συνέβη όταν το όχημα, κινούμενο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ξέφυγε από τον έλεγχο του οδηγού. Αρχικά έπεσε πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και στη συνέχεια συγκρούστηκε με την περίφραξη ιδιωτικού σχολείου της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τρεις νέοι, ηλικίας περίπου 20 ετών.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η Πυροσβεστική, η οποία χρειάστηκε να κόψει την οροφή του οχήματος για να απεγκλωβίσει τον οδηγό, για τον οποίο δυστυχώς ήταν αργά.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, επίσης νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».