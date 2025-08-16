Η διπλωματία της πορσελάνης και τα πλεονεκτήματα της εξωστρέφειας που προσφέρει το παγκόσμιο εμπόριό της αποτελούν το μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της πόλης Jingdezhen δημιουργώντας γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη και τη βαριά βιομηχανία.

Η πόλη βρίσκεται στην Επαρχία Jiangxi της Κίνας και θεωρείται η παγκόσμια πρωτεύουσα της πορσελάνης καθώς επί 2000 χρόνια πρωτοστατεί στην παραγωγή κεραμικών και επί 1000 χρόνια έχει αναπτύξει το παγκόσμιο εμπόριό τους. Επίσης, θεωρείται και κοιτίδα των ελικοπτέρων της Κίνας καθώς διαθέτει το μοναδικό εγχώριο ερευνητικό ίδρυμα του είδους, το China Helicopter Research and Development Institute, τρεις εταιρείες ολοκληρωμένης κατασκευής ελικοπτέρων (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής AVIC Changhe Aircraft Industry Corporation) καθώς και περισσότερες από 50 επιχειρήσεις υποστήριξης ελικοπτέρων. Έχει ενταχθεί στις 26 πιλοτικές ζώνες της γενικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Κίνα και αναπτύσσει με ραγδαίους ρυθμούς την low-altitude economy.

Η πορσελάνη παγκόσμια γλώσσα στην ανθρώπινη ιστορία

Ο Δήμαρχος της Jingdezhen Chen Kelong μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ υπογραμμίζει ότι τα κεραμικά είναι «μια παγκόσμια γλώσσα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία» και εξηγεί ότι η «δημιουργία τους βασίζεται στην αμοιβαία εκμάθηση και στις αξίες του Κινέζικου πολιτισμού που προτάσσουν την ευζωία. Μέσω της πορσελάνης γίνεται πιο βαθύς πολιτιστικός διάλογος. Αναπτύσσεται συνεργασία με άλλες πόλεις και φίλους σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε αυτή την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον». Την κεραμική βιομηχανία της πόλης υποστηρίζουν ινστιτούτα και πανεπιστήμια που διαφυλάσσουν, διδάσκουν την ιστορία και την τεχνική της και ταυτόχρονα την εξελίσσουν. Η Jingdezhen φιλοξενεί επτά πανεπιστήμια στα οποία φοιτούν συνολικά 87.000 φοιτητές. Είναι από τις πόλεις με τη μεγαλύτερη νεολαία στην Κίνα καθώς ένας στους οκτώ κατοίκους που διαβούν στο ιστορικό κέντρο της είναι φοιτητής.

Το ΑΠΕ -ΜΠΕ ρώτησε τον κ. Chen Kelong πώς η πολιτιστική κληρονομιά παραγωγής της πορσελάνης επηρεάζει το όραμα για την οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό της Jingdezhen. Η απάντησή του περιλαμβάνει και την Ελλάδα. «Η Ελλάδα όπως όλοι γνωρίζουμε έχει μεγάλο και λαμπρό πολιτισμό. Υπάρχουν επίσης πολλά μουσεία και ως χώρα είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός», αναφέρει και προσθέτει ότι αντίστοιχα και η Jingdezhen έχει ιστορία χιλιετηρίδων και αμέτρητα μουσεία που καλύπτουν διάφορες θεματικές. «Τα περισσότερα από αυτά είναι μουσεία κεραμικής και πορσελάνης. Δείχνουν την παράδοση, την τέχνη, την κεραμική. Υπάρχουν επίσης και μουσεία που αφορούν στον πολιτισμό του τσαγιού και άλλα που είναι αφιερωμένα στην ιστορία των ελικοπτέρων. Τα περισσότερα μουσεία είναι κρατικά ωστόσο υπάρχουν και άλλα που λειτουργούν από μεμονωμένα άτομα ή και είναι ιδιωτικά» επισημαίνει.

Όπως εξηγεί ο κ. Chen Kelong η δημιουργία μουσείων στην Jingdezhen δεν είναι αυτοσκοπός. Τα μουσεία έχουν πολλαπλούς ρόλους και λειτουργίες. Είναι τόπος δημιουργίας, παραγωγής και ενσωματώνουν την κοινωνική ανάπτυξη και το επιχειρείν. Υπενθυμίζει δε τη φράση του Joseph Needham, ιστορικού της επιστήμης και της τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος χαρακτήρισε την Jingdezhen στο έργο του «Επιστήμη και Πολιτισμός στην Κίνα» (Science and Civilisation in China) ως «την πρώτη βιομηχανική πόλη στον κόσμο».

Πρωτεύουσα της πορσελάνης και λίκνο της αεροναυπηγικής

Εκτός από μακρά πορεία στην παραγωγή πορσελάνης η Jingdezhen είναι ένα από τα βαριά χαρτιά της κινέζικης βιομηχανίας στην κατασκευή ελικοπτέρων.

Ο κ. Chen Kelong επισημαίνει ότι η αεροναυπηγική αποτελεί σημαντικό τμήμα της μεταποιητικής βιομηχανίας της πόλης. H Changhe Aircraft Industry, θυγατρική της κρατικής Aviation Industry Corporation of China (AVIC) δημιουργήθηκε το 1969, είναι κέντρο έρευνας και παραγωγής ελικοπτέρων και κατέχει καίρια θέση στην αεροπορική βιομηχανία της Κίνας. Έχει συνολικό ενεργητικό που πλησιάζει τα 20 δισεκατομμύρια γιουάν, οι εγκαταστάσεις της εκτείνονται σε περίπου 1.000 στρέμματα και απασχολεί πάνω από 6.000 άτομα. Αναπτύσσει και παράγει μαζικά μεγάλη ποικιλία από ελικόπτερα και εξαρτήματα για αεροσκάφη. Το μεγαλύτερο μεταγωγικό ελικόπτερο της Ασίας και το πρώτο εξειδικευμένο οπλισμένο ελικόπτερο της Κίνας αναπτύχθηκαν στις εγκαταστάσεις της. Σήμερα τα κύρια προϊόντα της είναι τα ελικόπτερα, τα Z-8, Z-10, Z-11, AC313A, AC311A ωστόσο δέχεται και ειδικές παραγγελίες από τους πελάτες της.

Η Changhe Aircraft Industry τα τελευταία χρόνια δίνει έμφαση στην “low-altitude economy” δηλαδή τη νέα αεροπορική οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χαμηλά υψόμετρα, συνήθως κάτω από 1000 μέτρα και περιλαμβάνει τη χρήση drones και άλλων ιπτάμενων μέσων για μεταφορές, παραδόσεις προϊόντων, επιθεωρήσεις, έρευνα, διάσωση, πότισμα κτλ. Στο ίδιο εργοστάσιο αναπτύσσονται ηλεκτροκίνητα ελικόπτερα, ανάμεσα σε αυτά κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Επίσης, είναι η πρώτη βιομηχανία στην Ανατολική Κίνα που διαθέτει ίδρυμα εκπαίδευσης συντήρησης CCAR-147. Έχει αναπτύξει δίκτυο από επαγγελματίες πιλότους ελικοπτέρων αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης και εκπαίδευσης αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας. Έχει δημιουργήσει ομάδα που διεξάγει επιχειρήσεις γενικής αεροπορίας και αναλαμβάνει αποστολές διάσωσης. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργεί, το πρώτο στην Κίνα, σύστημα διάσωσης για ιατρικούς σκοπούς.

Βιομηχανικά πάρκα με έμφαση στις εξαγωγές

Όπως επισημαίνει ο κ. Chen Kelong, η Jingdezhen έχει επίσης χημικά πάρκα, δηλαδή εξειδικευμένες βιομηχανικές περιοχές που έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν χημικές και φαρμακευτικές εταιρείες. Εκεί εδράζουν πέντε εταιρείες, με παγκόσμια παραγωγή. Ανάμεσα σε αυτές είναι η βιομηχανία Jingdezhen Fuxiang Pharmaceutical, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και των φαρμακευτικών ενδιαμέσων και βρίσκεται στη Ζώνη Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας της Jingdezhen. Η βιομηχανική μονάδα ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), την παραγωγή και την πώληση δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (APIs) και φαρμακευτικών ενδιαμέσων. Είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Κίνα αναστολέων β-λακταμάσης. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και απέκτησε το δικαίωμα αυτόνομης εισαγωγής και εξαγωγής το 2003. Εξάγει προϊόντα στην νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη.

Η Jiangxi Selon, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003, εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Shenzhen το 2015 και έχει έδρα το Βιομηχανικό Πάρκο Leping. Δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση χημικών προϊόντων. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη βιομηχανική αλυσίδα κυκλικής οικονομίας και έχει δικαιώματα αυτόνομης εισαγωγής και εξαγωγής. Το εμπορικό της δίκτυο καλύπτει περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Κίνας και επεκτείνεται σε περισσότερες από 30 χώρες στη Νοτιοανατολική Ασία, την Κεντρική Ασία, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ.

Μια πόλη που περιστοιχίζεται από έξι βουνά

Η Jingdezhen, έχει δασική κάλυψη που φτάνει το 67,85% . Λόγω του φυσικού της πλούτου, αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης. Έχει χαρακτηριστεί ως «Κορυφαία Τουριστική Πόλη της Κίνας» και θεωρείται ως μία από τις 50 τοποθεσίες που αξίζει περισσότερο να επισκεφθούν οι τουρίστες. Το 2024 προσέλκυσε περισσότερους από 60 εκατομμύρια τουρίστες.

Η ποιότητα του αέρα, του νερού και ο συνολικός δείκτης οικολογικού περιβάλλοντος της Jingdezhen την κατατάσσουν ως πόλη πρότυπο για την οικολογική πολιτισμική ανάπτυξη. Χαρακτηριστική είναι η οικολογική οικονομική ζώνη που αναπτύσσεται στο τμήμα της λίμνης Poyang που υπάγεται στην πόλη.

Η Jingdezhen βρίσκεται στο κέντρο έξι βουνών (Huang, Lu, Longhu, Wuyi, Sanqing, Jiuhua), δύο λιμνών (Qiandao και Poyang) και έξι μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης έχει αναπτύξει ευρύ συγκοινωνιακό δίκτυο, με εθνικές οδούς, και σύγχρονα αεροδρόμια. Επίσης διαθέτει σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο με bullet train τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητα ακόμη και με 350 χιλιόμετρα την ώρα. Η πόλη εκτείνεται σε 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατοικούν 1.62 εκατομμύρια άνθρωποι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ