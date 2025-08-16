Στην πρώτη του αντίδραση μετά την ενημέρωση για όσα έγιναν στη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει πως στηρίζει την πρόταση των ΗΠΑ για νέα τριμερή, ενώ σημειώνει πως είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μας πλαισιώσουν. Αυτή η επικοινωνία διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης περίπου μιας ώρας της διμερούς μας συζήτησης με τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Ουκρανία επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής επηρεάζει την εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν στο επίπεδο των ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη γι’ αυτό.

Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο, ώστε να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν».