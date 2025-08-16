Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 16 Αυγούστου γιορτάζουν

Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα

Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου), Αγίου Σταματίου από Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Ο Άγιος Σταμάτιος ο νεομάρτυρας καταγόταν από το χωριό Άγιος Γεώργιος του Πηλίου, κοντά στον Βόλο, και έζησε κατά τον 17ο αιώνα σε μια περίοδο μεγάλης καταπίεσης των χριστιανών από τους Οθωμανούς. Όταν ένας ιδιαίτερα σκληρός αγάς ήρθε για να συλλέξει τον φόρο του χαρατσιού, οι κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές αδικίες και αυθαιρεσίες. Απελπισμένοι, συνέστησαν μια αντιπροσωπία για να ζητήσουν το δίκιο τους απευθείας στην Υψηλή Πύλη, στην Κωνσταντινούπολη — ένας από τους πιο δραστήριους εκπροσώπους ήταν ο ίδιος ο Σταμάτιος.

Όταν τα μέλη της αντιπροσωπίας παραπονέθηκαν στον βεζύρη για τις αδικίες του αγά, αντιμετώπισαν απόρριψη με προσβολές και βιαιοπραγίες. Ο Σταμάτιος, που διαμαρτυρήθηκε εντονότερα, συκοφαντήθηκε πως είχε τάχα εξισλαμιστεί και πλέον επέστρεψε στη χριστιανική πίστη. Παρότι ο ίδιος αρνήθηκε σθεναρά την ψευδοκατηγορία, οδήγησαν την υπόθεση στον δικαστή, ο οποίος τον πίεσε να αλλαξοπιστήσει — κάτι που απέρριψε με σταθερότητα, λέγοντας πως ο μόνος πλούτος και δόξα του είναι ο Χριστός, και θεωρεί προτιμότερο να υποστεί και χίλιους θανάτους παρά να αρνηθεί την πίστη του.

Παρά τις δελεαστικές προτάσεις τιμών και αξιωμάτων, αλλά και τις απειλές σκληρού βασανισμού της εποχής, ο Σταμάτιος παρέμεινε ακλόνητος, διακηρύσσοντας: «Ακόμα και με μύριους θανάτους να με καταδικάσεις, εγώ τον Χριστό μου δεν τον αρνούμαι. Είμαι έτοιμος να βασανίζομαι για το όνομά Του σε όλη μου τη ζωή». Ο βεζύρης τελικά τον παρέδωσε στον έπαρχο, ο οποίος διέταξε τον αποκεφαλισμό του κοντά στο βασιλικό παλάτι στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, στις 16 Αυγούστου 1680.

Η μνήμη του τιμάται στις 16 Αυγούστου. Ο βίος του αποτελεί παράδειγμα θάρρους, θυσίας και αγάπης στον Χριστό, αλλά και στάσης ασυμβίβαστης με ό,τι εναντιώνεται στην πίστη και στην ελευθερία του ανθρώπου. Η μαρτυρία του συνέγραψε ο μοναχός Ιάκωβος ο Αγιορείτης λίγο μετά το μαρτύριό του, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί ζωντανή η ανάμνηση της αγιότητάς του στη χριστιανική συνείδηση.

