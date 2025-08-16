Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε στον Ρώσο πρόεδρο μια επιστολή της Πρώτης Κυρίας, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Reuters. Η επιστολή αναφερόταν στα παιδιά που οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους πως έχουν απαχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν πως δεκάδες χιλιάδες παιδιά απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, χωρίς τη συναίνεση των οικογενειών τους. Η Ουκρανία μιλά για έγκλημα πολέμου. Η Μόσχα από την πλευρά της απαντά πως έχει προσπαθήσει να προστατέψει παιδιά που βρέθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες.

Η Μελάνια Τραμπ δεν βρέθηκε στην Αλάσκα, όμως πλέον πολλά αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ασκεί επιρροή στον σύζυγό της, του οποίου ο στενός κύκλος συνεργατών αλλάζει πολύ συχνά. Ο Τραμπ μάλιστα σε μια συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε στις 15 Ιουλίου ανέφερε: «Πήγα σπίτι, είπα στην πρώτη κυρία: Μίλησα με τον Πούτιν σήμερα. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση». Και εκείνη απάντησε: Αλήθεια; Άλλη μια πόλη χτυπήθηκε μόλις».

Σε άλλη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα, είπε και πάλι. «Πηγαίνω σπίτι και λέω: Πρώτη κυρία, είχα μια υπέροχη συζήτηση με τον Πούτιν. Πιστεύω ότι τελειώσαμε. Και έπειτα εκείνη μου λέει: Ουάου, αυτό είναι περίεργο γιατί μόλις βομβάρδισε ένα νοσοκομείο».