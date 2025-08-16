Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (15/8) στο Κρανίδι Αργολίδας, όταν πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, την ώρα που προσπαθούσε να περιορίσει την εξάπλωση της φωτιάς, βρέθηκε σε βραχώδες σημείο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απομακρύνουν από την δύσβατη περιοχή, ώστε να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Η κατάσταση του τραυματισμένου πυροσβέστη παραμένει κρίσιμη, ενώ το ιατρικό προσωπικό εξετάζει αν θα χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αργολίδας ή στην Αθήνα μέσω αεροδιακομιδής.