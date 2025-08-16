Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον μεταγραφικό σχεδιασμό και την προσπάθεια ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού του.

Μετά το «ναυάγιο» στην υπόθεση του Μπούτα, οι «πράσινοι» στράφηκαν σε εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του δεξιού μπακ και, τελικά, προχώρησαν σε μια κίνηση-υπέρβαση, καταφέρνοντας να πείσουν τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μετακομίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η διοίκηση του συλλόγου κατέθεσε μια εξαιρετικά υψηλή πρόταση στον Ιταλό αμυντικό, με αποτέλεσμα ο πρώην παίκτης των Μίλαν και Μπολόνια να φορέσει από τη νέα σεζόν τη φανέλα με το τριφύλλι. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση, αν ληφθούν υπόψη τόσο οι οικονομικές της διαστάσεις, όσο και το γεγονός ότι μιλάμε για διεθνή Ιταλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται σε ιδανική ποδοσφαιρική ηλικία, στα 28 του χρόνια.