Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στη Stoiximan Basket League, πετυχαίνοντας την έκτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας με 102-82 της Καρδίτσας το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στο ΣΕΦ.

Το παιχνίδι προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, καθώς σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς με τα «ερυθρόλευκα». Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε ενθαρρυντική εμφάνιση, σημειώνοντας 15 πόντους και 5 ασίστ σε 19’20” συμμετοχής, δείχνοντας σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Πέρα από τον Έβανς, ξεχώρισε ο Ντόντα Χολ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και θεαματικά καρφώματα, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσε 19 πόντους με 4/6 τρίποντα, προσφέροντας ενέργεια και ρυθμό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε σε ροτέισον, αφήνοντας εκτός τους Τόμας Γουόκαπ, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Τάισον Γουόρντ για λόγους αποφόρτισης, ενόψει της απαιτητικής «διπλής εβδομάδας» στη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν πρώτα τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ (12/11, 21:15) και έπειτα την Αρμάνι στο Μιλάνο (14/11, 21:30).

Στατιστικά, ο Ολυμπιακός υπερείχε στους περισσότερους τομείς: 19-16 οι πόντοι από λάθη αντιπάλου, 42-28 οι πόντοι μέσα στη ρακέτα, 12-13 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας, 11-14 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, ενώ οι παίκτες του πάγκου συνέβαλαν καθοριστικά με 61 πόντους έναντι 30 της Καρδίτσας.

Οι διαιτητές: Τζιοπάνος, Μαλαμάς, Αγγελής

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα (2 ασίστ), Βεζένκοβ 4 (0/2 τρίποντα), Παπανικολάου 3 (1/2 τρίποντα, 6 ασίστ), Ντόρσεϊ 19 (4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 15 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 3 μπλοκ), Έβανς 15 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Λι 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 15 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 6 (5 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (2/6 τρίποντα)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 16 (3/5 τρίποντα, 4 λάθη), Έλις 11, Κασελάκης 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Χόρχλερ 6 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Λιάπης, Ζευγαράς 2, Δίπλαρος 11 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Καμπερίδης 6 (2), Χουγκάζ