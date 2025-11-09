Τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία, στα νότια προάστια της Αττικής η εικόνα, σήμερα Κυριακή, είναι αρκετά διαφορετική.

Δεκάδες πολίτες -και τουρίστες- σε Φάληρο, Άλιμο, Βουλιαγμένη και άλλες παραλιακές περιοχές, άφησαν σπίτι τα μπουφάν, πήραν μαγιό και πετσέτα και βγήκαν στη θάλασσα.

Τη δυνατότητα αυτή έδωσε η έντονη και αδιάκοπη ηλιοφάνεια που επικρατούσε από το πρωί μέχρι και νωρίς το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να είναι αρκετά ήπια για την εποχή και να αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε σε αρκετές περιοχές της χώρας τους 25 βαθμούς. Μεταξύ αυτών, το Ηράκλειο Κρήτης, η Κυπαρισσία, η Κορινθία (Άσσος), τα Χανιά (νότια), ενώ και στην Αττική καταγράφηκαν θερμοκρασίες 24 με 25 βαθμούς (Αυλώνας, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Ανάβυσσος κ.ά.).