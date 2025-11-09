Το διεθνές βραβείο Bruno Leoni 2025 απονεμήθηκε φέτος στην Ελλάδα, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, επιβραβεύοντας τη χώρα για τη δημοσιονομική της πειθαρχία και την πορεία εξυγίανσης που ακολούθησε μετά την κρίση.

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε εκ μέρους της Ελλάδας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «φέτος επελέγη η Ελλάδα, λόγω του ότι είχε την δύναμη και την αποφασιστικότητα να ακολουθήσει, παρά το άμεσο κοινωνικό κόστος, τον δύσκολο δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης και της ανάπτυξης». Είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο έχει στο παρελθόν απονεμηθεί σε εξέχουσες προσωπικότητες υπέρμαχους της ατομικής ελευθερίας –όπως ο Μάριο Βάργκας Λιόσα, ο ιστορικός Ρίτσαρντ Πάιπς και οι ακτιβιστές Λεοπόλντο Λόπεζ και Τζίμι Λάι– αποδίδεται σε μια ολόκληρη χώρα.

Στην ομιλία του κατά την τελετή, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε: «Η ελληνική κρίση δείχνει την ανάγκη ισχυρών θεσμών, μιας ισχυρής διαχείρισης, προσεκτικών φορολογικών πολιτικών και σε βάθος διαρθρωτικών αλλαγών. Μόνον με τους πυλώνες αυτούς, η χώρα μας μπόρεσε να τεθεί και πάλι σε μια πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ινστιτούτου Bruno Leoni, Φράνκο Ντεμπενεντέτι, επισήμανε: «Η οικονομία μας, σήμερα, δυσκολεύεται να ξαναβρεί τον δυναμισμό που την μετέτρεψε σε πρότυπο, στα χρόνια της οικονομικής άνθισης. Υπάρχουν, όμως, παραδείγματα χωρών οι οποίες -παρά το ότι πέρασαν βαθιές κρίσεις- μπόρεσαν να ξανασταθούν όρθιες. Η Ελλάδα αποτελεί απτό παράδειγμα, όπως ελπίζουμε να μπορέσει να συμβεί και για την Αργεντινή του Μιλέι».

Σε συνέντευξή του αργότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι θεωρεί πως η ελληνική προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής «ήταν η πιο φιλόδοξη φορολογική αλλαγή η οποία πραγματοποιήθηκε ποτέ σε μια προηγμένη οικονομία, με υιοθέτηση ιδιαίτερα σκληρών μέτρων για την έξοδο από την κρίση». Εξήγησε πως «στην αρχή επικεντρωθήκαμε περισσότερο στους φόρους και περικόψαμε λιγότερο τις δαπάνες, αλλά στη συνέχεια διορθώσαμε τις παρεμβάσεις, με ποσοστό 50%-50%».

Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τη δομή της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: «Καταστήσαμε λειτουργικό το φορολογικό σύστημα, δημιουργώντας μια αυτόνομη αρχή για τη φορολόγηση. Εγκρίναμε παρεμβάσεις για τις συντάξεις, προστατέψαμε το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα έχουμε μόνον τέσσερις συστημικές τράπεζες, αντί για δέκα. Μεταρρυθμίσαμε την αγορά της εργασίας. Και επικεντρώσαμε τις παρεμβάσεις μας στους τομείς της γραφειοκρατίας, η οποία μειώθηκε αλλά παρουσιάζει ακόμη κάποια προβλήματα. Τώρα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές, τις μεταφορές, την ποιότητα των υπηρεσιών, την Δικαιοσύνη. Έγιναν, όμως, πάρα πολλά πράγματα».

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μήνυμα της Ελλάδας προς την Ευρώπη, απάντησε: «Δεν μπορείς να ηγείσαι μιας χώρας με μεγάλα ελλείμματα. Εμείς, σήμερα, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα του 3,6%. Αποτελεί ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές».

Αναφερόμενος τέλος στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, ο Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε ότι πρόκειται για το «υπ’ αριθμόν ένα» απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας οικονομικής πολιτικής. «Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο που στηρίζουν τα αναγκαία μέτρα, χρειάζονται ορθολογική προσέγγιση. Χωρίς σταθερότητα, είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Σήμερα, έχουμε σταθερότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και λιγότερο λαϊκισμό», κατέληξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.