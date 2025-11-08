Με αυτοπεποίθηση στη σκηνή του The Voice ήρθε ο Γιάννης όπως είδαμε, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και προβλήθηκε το νέο επεισόδιο στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ερμηνεύοντας το κομμάτι “Και ξαφνικά” του Αντώνη Βαρδή, ο διαγωνιζόμενος του μουσικού τάλεντ σόου κατόρθωσε να γυρίσει τους τρεις από τους τέσσερις coaches. Ο λόγος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα ενώ ο Πάνος Μουζουράκης ζήτησε συγνώμη που δεν πάτησε εγκαίρως το δικό του κουμπί.

Ωστόσο, όπως φρόντισε να γνωστοποιήσει στο εισαγωγικό του απόσπασμα, ο Γιάννης δεν εμφανιζόταν για πρώτη φορά στην τηλεόραση μιας και η παρθενική του πρώτη έλαβε χώρα πριν από πολλά χρόνια. Τότε που, σαν παιδάκι, βρέθηκε σε σόου της Ρούλας Κορομηλά στο οποίο μάλιστα κατέκτησε την πρώτη θέση.

“Μια μέρα η μητέρα μου με δήλωσε συμμετοχή στη Ρούλα Κορομηλά, στο “Μπράβο παιδιά”, όπου βγήκα και πρώτος. Από κει και έπειτα θυμάμαι τον εαυτό μου όλη μέρα να τραγουδάει” εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά ο Γιάννης στην κάμερα του The Voice το βράδυ του Σαββάτου.

“Αν και επαγγελματίας τραγουδιστής στα 33 μου χρόνια, δήλωσα συμμετοχή φέτος στο The Voice γιατί νιώθω ότι έχω να δείξω πάρα πολλά στον κόσμο. Να βγάλω συναίσθημα και ψυχή, να με ακούσει ο κόσμος, να ακούσει τη φωνή μου. Νιώθω πιο έτοιμος από ποτέ πραγματικά και εύχομαι να κερδίσω το The Voice” συμπλήρωσε ο διαγωνιζόμενος για να “κερδίσει” λίγο αργότερα τους coaches με τη φωνή του.