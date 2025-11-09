Στο σύγχρονο τοπίο της δημόσιας υγείας, η αποτελεσματική διοίκηση ενός νοσοκομείου απαιτεί συνδυασμό οράματος, στρατηγικής και προσήλωσης στον άνθρωπο.

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μια σημαντική πορεία αναβάθμισης και ανανέωσης.

Υπό τη διοίκηση του Σαράντου Ευσταθόπουλου, το νοσοκομείο έχει εξελιχθεί σε πρότυπο οργάνωσης και παροχής ογκολογικών υπηρεσιών, με έμφαση τόσο στην τεχνολογική και λειτουργική εξέλιξη όσο και στην βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ογκολογικών ασθενών.

Η μετάβαση «από το όραμα στην πράξη» αποτυπώνεται πλέον στην καθημερινή λειτουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος που επιχειρεί να θέσει νέα δεδομένα στην ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα.

Ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, που έχει υπηρετήσει το Νοσοκομείο «Μεταξά» από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2023 από τη θέση του Αναπληρωτή Διοικητή, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2023 από τη θέση του Διοικητή, δεν βλέπει το Μεταξά απλώς ως νοσοκομείο. Το βλέπει «ως σύμβολο ελπίδας, αξιοπρέπειας και κοινωνικής ευαισθησίας», όπως αναφέρει ο ίδιος. Με όραμα, συνέπεια και δράση, αποδεικνύει ότι το ΕΣΥ μπορεί να είναι πρότυπο αποτελεσματικότητας και ανθρωπιάς.

Με έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει μεταμορφώνει το νοσοκομείο «Μεταξά» σε πρότυπο λειτουργίας, εξωστρέφειας και ανθρωποκεντρικής φροντίδας, συνδυάζοντας τεχνολογική πρόοδο, οργανωτική ανασυγκρότηση και βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση.

Με μότο του «Κανένας ογκολογικός ασθενής μόνος στον Πειραιά», κάνει βήμα-βήμα το Νοσοκομείο «Μεταξά», σπουδαίο ξανά, όπου η επιστήμη συναντά την αξιοπρέπεια και η καινοτομία υπηρετεί τον άνθρωπο.

«Το μεγαλύτερο αποτύπωμα είναι ότι το «Μεταξά» ξαναβρήκε την ψυχή του!», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ευσταθόπουλος και προσθέτει: «Για πολλά χρόνια, το ιστορικό νοσοκομείο του Πειραιά λειτουργούσε με φιλότιμο αλλά χωρίς τα μέσα που του άξιζαν. Σήμερα, χάρη σε συντονισμένες προσπάθειες, το «Μεταξά» είναι πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο.

Έργα που έχουν ολοκληρωθεί και άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταμορφώνουν το νοσοκομείο

Ο κ. Ευσταθόπουλος αναφέρεται στα έργα που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και βελτιώνουν την καθημερινότητα των ασθενών. «Το πιο σημαντικό, επανασυνδέσαμε το νοσοκομείο με τον πολίτη, με δράσεις πρόληψης και φροντίδας. Το Μεταξά δεν είναι απλώς χώρος θεραπείας, είναι σημείο αναφοράς για τον ογκολογικό ασθενή στη χώρα», τονίζει.

Ειδικότερα:

Αναδείχθηκε Κορυφαίο Νοσοκομείο της Χρονιάς 2024

Ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ με χορήγηση θεραπειών στο σπίτι

Αύξησε τη δύναμη της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας κατά 6 κλίνες μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής των ασθενών προς λήψη χημειοθεραπείας

Ξεκίνησε τη λειτουργία των Απογευματινών Χειρουργείων

Ξεκίνησε την απογευματινή λειτουργία του Φαρμακείου και την χορήγηση ακριβών φαρμάκων σε ογκολογικούς ασθενείς

Επέκτεινε τη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος χειρουργικής DaVinci και πραγματοποίησε τις πρώτες επεμβάσεις σε ήπαρ, πάγκρεας και παχύ έντερο.

Χορήγησε την πρώτη θεραπεία πυρηνικής ιατρικής για μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τη χορήγηση της 1ης γονιδιακής θεραπείας με CAR-T CELLS σε αιματολογικούς ασθενείς εντός του 2025

Ψηφιοποιεί ριζικά τις υπηρεσίες του

Αναπτύσσεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ογκολογικού Ασθενούς και το νέο RIS-PACS.

Δημιούργησε το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Γέφυρες Υγείας»

Εισήγαγε σκύλους θεραπείας στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μέσω του προγράμματος «Παρέα με Ουρά»

Ανακαίνισε κρίσιμες υποδομές μετά από δεκαετίες, όπως οι κοιτώνες ιατρών, οι 3 τελευταίοι όροφοι και η πρόσοψη στην Πειραϊκή.

Κατασκευάζεται νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τριπλάσιας έκτασης από το παλιό.

Και προετοιμάζεται να γίνει Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο του ΕΣΥ

Το «Μεταξά» στη νέα ψηφιακή εποχή

«Ζούμε μια ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει ριζικά το ΕΣΥ», σημειώνει ο κ. Ευσταθόπουλος. «Το Μεταξά είναι από τα πρώτα νοσοκομεία που μπήκαν οργανωμένα στην εποχή της ψηφιακής υγείας. Έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία:

Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εφημεριών, Βαρδιών, Αδειών και Υπερωριών

Το RIS-PACS και η απομαγνητοφώνηση γνωματεύσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιοποίηση ιατρικών αρχείων και φακέλων ασθενών».

Προσθέτει ότι «η τεχνολογία είναι πολύτιμη όταν γίνεται ανθρώπινη εμπειρία φροντίδας». Σύμφωνα με τον ίδιο το νοσοκομείο εκσυγχρονίζεται με:

Σύστημα ενδοσκοπικού υπερήχου (εντός 2025).

Δύο νέους γραμμικούς επιταχυντές το 2026, που θα αντικαταστήσουν μηχανήματα 20ετίας και 10ετίας.

Νέο αξονικό τομογράφο αποκλειστικά για πλάνα ακτινοθεραπείας κα νέο SPECT-CT.

Επέκταση της Ρομποτικής Χειρουργικής με Da Vinci, το μοναδικό σύστημα ρομποτικής χειρουργικής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ μέχρι σήμερα.

Στόχος των παραπάνω είναι «η ολοκληρωμένη, ακριβής και ασφαλής θεραπεία του ογκολογικού ασθενή. Η τεχνολογία δεν είναι πολυτέλεια, είναι το αντίδοτο στην αναμονή, στη γραφειοκρατία και στην ανισότητα στην πρόσβαση, ενώ είναι σύμμαχος της διαφάνειας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας», υπογραμμίζει ο Διοικητής του «Μεταξά».

Τα επόμενα βήματα για την αναβάθμισή του Νοσοκομείου

Σύμφωνα με τον Σαράντο Ευσταθόπουλο, το « Μεταξά» δείχνει στην πράξη ότι η ψηφιακή υγεία μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο.

Σημειώνει ότι το 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο υπερσύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου, που θα ολοκληρώνει πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εισαχθεί σταδιακά για ανάλυση δεδομένων ασθενών, πρόβλεψη επιπλοκών και υποστήριξη αποφάσεων σε ογκολογικά συμβούλια.

Το μέλλον του «Μεταξά» είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διοικητής του «Μεταξά» έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μετατροπή του σε Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο του ΕΣΥ. Ειδικότερα, για τη δημιουργία Πρότυπης Μονάδας Μαστού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις 6 σε όλη τη χώρα, για τη δημιουργία Σύγχρονης Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας, για την ανάπτυξη Κινητής Μονάδας Προληπτικής Ιατρικής για νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, την επέκταση της τηλεϊατρικής σε επίπεδο παρακολούθησης ασθενών κατ’ οίκον. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανανέωση του εξοπλισμού του, η δημιουργία εξειδικευμένων ιατρείων και η περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής.

«Όλα αυτά οδηγούν το Μεταξά σε ένα νέο επίπεδο, όπου ο ασθενής λαμβάνει ολιστική φροντίδα- ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική. Ο στόχος μου είναι το «Μεταξά» να γίνει το πρότυπο του ΕΣΥ στον 21ο αιώνα: ψηφιακό, ανθρώπινο, αποτελεσματικό», αναφέρει ο κ. Ευσταθόπουλος.

Εκπαίδευση του προσωπικού

Υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει σύγχρονο νοσοκομείο χωρίς σύγχρονο προσωπικό και το «Μεταξά» έχει επενδύσει στην εκπαίδευση και διαρκή εξέλιξη των επαγγελματιών υγείας.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εφαρμόστηκε το πρώτο πρόγραμμα κρατικής πιστοποίησης Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ελλάδα (ξεκίνησε ο 5ος κύκλος). Διοργανώνονται ημερίδες με εξειδικευμένη θεματολογία ιατρικού και νοσηλευτικού ενδιαφέροντος, καθώς και σεμινάρια ποιότητας, ασφάλειας ασθενών, ψηφιακής εκπαίδευσης. Υπάρχει διαρκής συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ογκολογικά συμβούλια εντός και εκτός νοσοκομείου, καθώς και συμμετοχή σε δεκάδες παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες.

«Επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, γιατί αυτό αποτελεί τα ισχυρά θεμέλια της δημόσιας υγείας», τονίζει.

Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

Η φροντίδα δεν είναι μόνο θεραπεία. Είναι εμπειρία και ποιότητα ζωής, σημειώνει ο κ. Ευσταθόπουλος, προσθέτοντας ότι το «Μεταξά» έχει γίνει πρότυπο ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου.

Ενδεικτικά αναφέρει τις εξής δράσεις:

Γέφυρες Υγείας – Πρόγραμμα πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας του Νοσοκομείου Μεταξά, με ιατρικές αποστολές σε νησιά, ενημερώσεις σε σχολεία και δράσεις τηλεϊατρικής.

Παρέα με Ουρά – Σκύλοι θεραπείας στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας.

Θεατρική ομάδα MetaxAct – Ασθενείς και εργαζόμενοι ανεβάζουν παραστάσεις με θεραπευτική αξία.

Ποδοσφαιρική ομάδα «Μεταξά FC», για φυσική και ψυχική ευεξία προσωπικού. Πρώτος αγώνας με Βετεράνους Ολυμπιακού αρχές του Δεκέμβρη!

Εθελοντική αιμοδοσία – Συνεργασίες με ΠΑΕ Ολυμπιακός, Εκκλησία, εταιρίες, συλλόγους και φορείς εντός και εκτός Πειραιά.

Ξενώνες φιλοξενίας ασθενών, για οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους ογκολογικούς ασθενείς.

Σύλλογοι εθελοντών «Στάσου Κοντά Μας», «ΑγκαλιάΖω» με ανεκτίμητο έργο καθημερινά και επανέναρξη συνεργασίας με το «’Αλμα Ζωής».

Σε ερώτηση πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών του νοσοκομείου με δεδομένες τις οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις του ΕΣΥ ο Σαράντος Ευσταθόπουλος απαντά: «Η βιωσιμότητα ενός νοσοκομείου δεν είναι μόνο οικονομική υπόθεση, είναι πρωτίστως ηθική και κοινωνική ευθύνη».

Προσθέτει ότι «η επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας αποτελεί τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του Νοσοκομείου Μεταξά μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το 2024 πετύχαμε κάτι χωρίς προηγούμενο: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Νοσοκομείο Μεταξά δεν χρειάστηκε πρόσθετη επιχορήγηση, ενώ ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε με απόλυτη συνέπεια και διαφάνεια.

Αυτή η επιτυχία απέδειξε ότι η χρηστή διοίκηση και ο ορθολογισμός μπορούν να κάνουν ένα δημόσιο νοσοκομείο πρότυπο οικονομικής σταθερότητας, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα της φροντίδας».

Προσθέτει ότι, από το 2026, με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος DRGs (Diagnosis Related Groups), η χρηματοδότηση των νοσοκομείων θα συνδέεται άμεσα με την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα κάθε νοσοκομειακής μονάδας. «Το Μεταξά προετοιμάζεται ήδη για αυτή τη νέα εποχή, επενδύοντας στη σωστή καταχώρηση και παρακολούθηση των δεδομένων, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καλλιεργώντας κουλτούρα λογοδοσίας και ακρίβειας σε κάθε ιατρική και διοικητική πράξη». Τονίζει ότι «η ακρίβεια στα δεδομένα δεν είναι γραφειοκρατία, είναι το οξυγόνο της βιωσιμότητας του ΕΣΥ».

Οι ευρωπαϊκοί πόροι

Παράλληλα με την κρατική χρηματοδότηση, συμπληρώνει, το «Μεταξά» εξασφάλισε, ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για έργα κτιριακής αναβάθμισης, ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού, δίκτυο συνεργασιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη, διαφάνεια στις προμήθειες και νέες διαδικασίες λογοδοσίας.

Επίσης έχει προχωρήσει σε συμμαχίες με την Κοινωνία και έχει «χτίσει σταθερές «γέφυρες συνεργασίας» με Δήμους, Ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες, εθελοντικές οργανώσεις που εξασφαλίζουν: Συνεχείς χορηγίες και δωρεές, αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενεργοποίηση της κοινωνίας του Πειραιά γύρω από το νοσοκομείο.

«Η πραγματική ανθεκτικότητα δεν μετριέται μόνο με ισολογισμούς, μετριέται με την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αξιοπρέπεια της φροντίδας που προσφέρει το Μεταξά κάθε μέρα, σε κάθε ασθενή», τονίζει ο κ. Ευσταθόπουλος και καταλήγει:

«Στόχος μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου και του ογκολογικού ασθενή. Το Μεταξά αλλάζει, γιατί αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε την Υγεία στην Ελλάδα. Με τη σταθερή στήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και ιδιαιτέρως του υπουργού κ. ‘Αδωνι Γεωργιάδη, παίρνουμε δύναμη για τη συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μεταξά έχει δεχθεί επτά επισκέψεις του υπουργού Υγείας μέσα σε δύο μόλις χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και τη δέσμευση για το μέλλον».