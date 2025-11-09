Με καλάθι του Μπράουν στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο ΠΑΟΚ νίκησε με 78-76 την ΑΕΚ στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και την προσπέρασε στη βαθμολογία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, είχαν ρυθμό και προηγήθηκαν με 14-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν με μπροστάρη τον Μέλβιν και κατάφεραν να πλησιάσουν, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 23-18.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Κουζμίνσκας με τρίποντο έκανε το 26-18 και η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 9 πόντων (40-31).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν άστοχοι, οι «ασπρόμαυροι» βελτιώθηκαν σε άμυνα και επίθεση και στο 26′ πέρασαν μπροστά (49-48) με τον Μουρ, καταφέρνοντας να μπουν στην τελευταία περίοδο από το +4 (58-54).

Ο «δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε και με +8 (64-56) και στη συνέχεια με +12 (72-60) χάρη σε τρίποντο του Ντίμσα, για να έρθει όμως η αντίδραση της Ένωσης. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να μειώνουν σταδιακά τη διαφορά και με καλάθι του Σίλβα ισοφάρισαν σε 76-76, στο τελευταίο δευτερόλεπτο όμως ο Μπράουν έγραψε το 76-78 και χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 16, Φλιώνης 10 (1), Μπάρτλεϊ 13 (1), Άρμς 2, Σίλβα 15, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 1, Λεκαβίτσιους 3 (1), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 7 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 4, Περσίδης 10 (1), Μπράουν 10, Μουρ 20 (1), Ντίμσα 15 (4), Κόνιαρης 2, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 7 (1), Τζόουνς 10, Φίλλιος.