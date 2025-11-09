Πιέζει για Ελλάδα ο Λιβάι

Ντέρμπι σήμερα στη Λεωφόρο, όπου θα βρεθώ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, τις δύο ομάδες που έχουν συνδεθεί με τον Λιβάι Γκαρσία. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, όπως έχω σημειώσει ξανά, δεν περνάει καλά στη Σπαρτάκ Μόσχας και θέλει να φύγει από τη Ρωσία και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αρχικά υπήρχε σενάριο για τους «ασπρόμαυρους» και τα τελευταία 24ωρα φέρεται να προτάθηκε και στους «πράσινους». Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τοπάγκο θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στην Ελλάδα και όσο πλησιάζει ο Ιανουάριος τόσο θα αυξάνονται οι πιέσεις του μάνατζερ του προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αλήθεια για Μανδά

Με τον Παναθηναϊκό, πάντως, έχει συνδεθεί και ένα άλλο όνομα, αυτό του Χρήστου Μανδά, τον οποίο η Λάτσιο θα πουλήσει τον Ιανουάριο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει χάσει τη θέση του βασικού στην ιταλική ομάδα και οι φήμες τις τελευταίες εβδομάδες τον θέλουν να ενδιαφέρει τους «πράσινους». Με βάση όσα γράφουν στην Ιταλία, πάντως, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα… Η Λάτσιο απέρριψε προτάσεις από αγγλικές ομάδες, οι οποίες πρόσφεραν 10 εκατ. ευρώ συν μπόνους. Αν, επομένως, οι «πράσινοι» θέλουν να τον αποκτήσουν, θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερα. Πολύ δύσκολο, δηλαδή, να προχωρήσει το θέμα, εκτός κι αν οι Ρωμαίοι το συζητήσουν για δανεισμό με οψιόν αγοράς αλλά δεν δείχνουν τέτοια διάθεση μέχρι στιγμής.

Νέο συμβόλαιο για Τζολάκη

Στον Ολυμπιακό δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν τερματοφύλακα, σκοπεύουν όμως να βάλουν νέες υπογραφές με τον Τζολάκη. Ο Έλληνας γκολκίπερ βρίσκεται στο στόχαστρο τη φετινή σεζόν και κάποια λάθη του, είτε με την Εθνική ομάδα είτε σε αγώνες των «ερυθρόλευκων», έχουν ως συνέπεια να έχει επηρεαστεί ψυχολογικά. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την αξία του και την προοπτική εξέλιξης που έχει, οπότε στον Πειραιά σκέφτονται να του δείξουν την απόλυτη στήριξή τους προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές. Μια κίνηση με την οποία θα δείξουν στον παίκτη πόσο τον πιστεύουν, έχοντας πάντα στο μυαλό τους ότι στο μέλλον μπορεί να βάλουν στο ταμείο τους, με πώλησή του, περισσότερα λεφτά από όσα εξασφαλίστηκαν με την πώληση του Κωστούλα.

Κίνηση-ματ με Πιρόλα

Οι συνεχείς επισκέψεις ιταλικών ομάδων στο Καραϊσκάκη για να δουν από κοντά τον Πιρόλα, είχαν την κατάλληλη απάντηση από τον Ολυμπιακό. Η διοίκηση φρόντισε να κάνει πρόταση στον παίκτη για ανανέωση του συμβολαίου του, η συμφωνία έχει ήδη επιτευχθεί και το μόνο που απομένει είναι να μπουν οι υπογραφές και να επισημοποιηθεί το νέο deal. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» είναι πλέον καλυμμένοι 100% σε αυτό το θέμα και δεν ανησυχούν για τις επισκέψεις της Ρόμα ή το ενδιαφέρον από Νάπολι και Μίλαν. Με τον Ιταλό στόπερ να δεσμεύεται πλέον μέχρι το 2028, με οψιόν και για το 2029, στον Πειραιά θα μπορέσουν να ζητήσουν πολλά λεφτά για να τον πουλήσουν, θα έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, έχοντας στο πλευρό τους και τον παίκτη που με την ανανέωση επιβεβαιώνει ότι είναι ευτυχισμένος στην Ελλάδα.

Ο Νίκολιτς αμφισβητεί τον εαυτό του

Η ΑΕΚ παίζει σήμερα στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ και ο Νίκολιτς ξέρει πως δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για γκέλα. Η εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σέρβος προπονητής αμφισβητείται από κόσμο και ΜΜΕ και κάποιες επιλογές του προκαλούν απορίες και εντός της ΠΑΕ. Το τρελό με τον προπονητή των «κιτρινόμαυρων», όμως, είναι ότι τις επιλογές του τις αμφισβητεί και ο ίδιος πλέον. Δεν πέρασε καιρός από όταν αποφάσισε να βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα τον Λιούμπιτσιτς που δεν υπολογιζόταν και τελικά στο ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς ενώ κυνηγούσε γκολ προτίμησε να βάλει ως αλλαγή τον στόπερ Βίντα αντί για τον Αυστραλοκροάτη χαφ. Τι λογική υπάρχει στον όλο χειρισμό της υπόθεσης Λιούμπιτσιτς, δεν καταλαβαίνει κανείς… Ούτε καν ο ίδιος ο Νίκολιτς πλέον.

Καμπανάκι για Βόκολο

Ενδιαφέρον έχει ο αγώνας του Ατρόμητου με τον Βόλο και ο λόγος είναι ότι μπορεί να φέρει ακόμη και αλλαγή προπονητή. Στο Περιστέρι η σεζόν δεν έχει αρχίσει καλά, η διοίκηση στήριξε τον Βόκολο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τον στηρίζει για πάντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να στηρίξει και ο ίδιος τον εαυτό του και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αποτελεσμάτων. Αν αυτά αλλάξουν, αν η ομάδα αρχίσει να νικάει, τότε όλα καλά. Αν, όμως, δεν αλλάξουν, τότε θα είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ο προπονητής. Κυκλοφορούν ελεύθεροι, άλλωστε, κάποιοι Έλληνες που στο Περιστέρι τους βλέπουν με καλό μάτι.