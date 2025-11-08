Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γιόρτασε τα γενέθλια του με μια πολύ ξεχωριστή τούρτα με την οποία του έκανε έκπληξη η γυναίκα, Ευγενία Μανωλίδου, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το έμφυτο χιούμορ της.

Η εντυπωσιακή αυτή δημιουργία της Ευγενίας Μανωλίδου για τον Άδωνι Γεωργιάδη ήταν μία τούρτα στην οποία απεικονιζόταν ο ίδιος με πανοπλία και μία σύριγγα εμβολίου στο χέρι, ενώ αναγραφόταν το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi».

Η φράση αυτή αποτελεί μία παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε τη φωτογραφία της τούρτας στο Facebook, συνοδεύοντας την φωτογραφία με τη φράση: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου».