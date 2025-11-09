Ιδιαιτέρως έντονα αναμένεται να είναι τα καιρικά φαινόμενα που θα σημειωθούν στη χώρα μας τις επόμενες ώρες με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας να ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων που ξεκινά σήμερα, Κυριακή 9/11 και ειδικότερα, το απόγευμα και συνολικά θα διαρκέσουν 40 ώρες, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Ο καιρός θα επηρεαστεί από δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία και «από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες» τονίζει και εξηγεί πως θα πλήξει:

«Ιόνιο

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

Ηλεία

Μεσσηνία

ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο οι περιοχές αυτές «θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».

«Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανά από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική. Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.

Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία ,ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα» εξηγεί ο μετεωρολόγος.