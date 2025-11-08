Ο καιρός το Σάββατο θα παρουσιάσει εκ νέου σημάδια αστάθειας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, με φαινόμενα που κατά τόπους θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία, ενώ αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά, με ασθενείς και τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα φτάσει τους 16-19 βαθμούς στα βόρεια, 20-22 σε αρκετές περιοχές της χώρας και έως 24 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ το πρωί, πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Στο Αιγαίο 5-6 μποφόρ.

Βροχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και βροχές, ενώ προς το μεσημέρι είναι πιθανό να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-21 βαθμούς, με νότιους ανέμους 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ από το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19 βαθμούς, με νοτιοανατολικούς ανέμους 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρη ενίσχυση έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή προβλέπονται καταιγίδες και άστατος καιρός στα δυτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις και σχετικά ήπιες συνθήκες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 20 βαθμούς στα βόρεια και έως 24-25 νοτιότερα. Οι άνεμοι νοτιάδες έως 5-6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης στο Ιόνιο το απόγευμα.

Τη Δευτέρα ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί στα δυτικά και βόρεια για σχεδόν τρίτο 24ωρο, με βροχές και καταιγίδες. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν προς τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται μόνο ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στους 20 βαθμούς σε δυτικά και βόρεια και έως 24 στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι 4-5 μποφόρ, τοπικά 6, με εξασθένηση το απόγευμα.