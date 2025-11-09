Στη σημαντική μείωση των φαινομένων βίας στα γήπεδα μετά την εφαρμογή του νόμου 5085 αναφέρθηκε το πρωί της Κυριακής 9/11 ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews και τη Νίνα Κασιμάτη «ο αυστηρός νόμος με τις αυστηρές κυρώσεις έχει αλλάξει ριζικά το γίγνεσθαι στα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ» και μάλιστα «εκεί που εκκολάπτεται η βία, δηλαδή στα γήπεδα, στις εξέδρες», υπογραμμίζοντας πως αυτό το γεγονός έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των φιλάθλων στα γήπεδα.

Ο Γιάννης Βρούτσης πρόσθεσε πως φέτος δεν έχει κλείσει καμία αθλητική εγκατάσταση λόγω επεισοδίων.

«Από τον Αύγουστο του 2024 δεν έχει κλείσει ούτε ένα γήπεδο, ενώ πέρυσι είχαμε εννέα», τόνισε, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των καμερών ασφαλείας. «Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.400.000 ηλεκτρονικά εισιτήρια – οι φίλαθλοι έχουν προσαρμοστεί πλήρως», σημείωσε.

Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι «ό,τι συμβαίνει εκτός γηπέδων δεν είναι αθλητισμός, είναι εγκληματικές συμπεριφορές», υπογραμμίζοντας ότι εκεί απαιτείται η παρέμβαση της αστυνομίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων, λέγοντας πως «παιδιά ηλικίας 12 έως 18 ετών που επιδεικνύουν ήπια παραβατική συμπεριφορά, εντάσσονται σε αθλητικά σωματεία αντί να τιμωρηθούν με αναμορφωτικά μέτρα».

«Ο αθλητισμός διαπαιδαγωγεί, διδάσκει πειθαρχία και σεβασμό»

«Όσα παιδιά ενταχθούν στον αθλητισμό γίνονται χρήσιμοι πολίτες. Ο αθλητισμός διαπαιδαγωγεί, διδάσκει πειθαρχία και σεβασμό», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους γονείς να ωθήσουν τα παιδιά τους στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι.

Αναφερόμενος στις μεγάλες διοργανώσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία διεθνή αθλητικά γεγονότα», υπενθυμίζοντας την επιστροφή του Final Four στο ΟΑΚΑ ύστερα από 19 χρόνια. «Η επιλογή να το φέρουμε στην Αθήνα είναι μια σημαντική αθλητική εξέλιξη – το ΟΑΚΑ διαθέτει τέλειες εγκαταστάσεις», δήλωσε.

Σχετικά με την κατάσταση των αθλητικών υποδομών, ο κ. Βρούτσης παραδέχτηκε ότι «δεν έχουμε παντού τις καλύτερες εγκαταστάσεις», όμως επισήμανε πως «τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό γηπέδων σε όλη την Ελλάδα». Ενδεικτικά ανέφερε πως «στη Θεσσαλονίκη αλλάζει ο αθλητικός χάρτης με επενδύσεις άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ» για υποδομές υγρού στίβου και ενεργειακή αναβάθμιση του Καυτανζογλείου.

Αναφορικά με το ΟΑΚΑ, έκανε λόγο για «ριζική ανανέωση μέσα σε έναν χρόνο, με έργα ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ», ενώ χαρακτήρισε «στολίδι της χώρας» τις εγκαταστάσεις της Παιανίας, όπου φιλοξενούνται διεθνείς αγώνες, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό.

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως «ο αθλητισμός είναι η ομορφιά, είναι αξίες, είναι γιορτή – γεννήθηκε στην Ελλάδα και οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το προνόμιο».