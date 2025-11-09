Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ταγκανρόγκ στη νότια Ρωσία αποκαταστάθηκε πλήρως, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μερικές περιοχές στην πόλη της περιοχής του Ροστόφ έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες, εξαιτίας της έκτακτης διακοπής λειτουργίας μιας γραμμής υψηλής τάσης.

Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, όπως το 161.ru που επικαλέστηκαν το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών προκλήθηκε πυρκαγιά σε έναν υποσταθμό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.