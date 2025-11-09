Με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ, ενισχύεται ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας η νέα γραμμή εξπρές 58Μ που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό ΜΕΤΡΟ Νέας Ελβετίας. Για τον ένα μήνα που το ΜΕΤΡΟ αναστέλλει τη λειτουργία του προσωρινά λόγω των δοκιμαστικών διαδρομών, η μετεπιβίβαση θα γίνεται σε λεωφορεία της Γραμμής Μ1.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί τη διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα και θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Ταυτόχρονα η υφιστάμενη λεωφορειακή γραμμή 58 παραμένει με τα ίδια λεωφορεία, χωρίς να αποδυναμώνεται.

«Η γραμμή εξπρές 58Μ θα έχει και εγκάρσια διαδρομή μέσω του Ν751, εξυπηρετώντας το αίτημα των κατοίκων της περιοχής να συνδεθούν με τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας», δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ο ίδιος ζητά ενίσχυση και επέκταση της γραμμής και σε δεύτερη φάση: «Σε πρώτη φάση οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ΚΤΕΛ είναι περιορισμένες, αλλά είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, τον ΟΣΕΘ, τα ΚΤΕΛ και τον ΟΑΣΘ ώστε από τη νέα χρονιά να προστεθούν επιπλέον λεωφορεία και να πετύχουμε την επέκταση της γραμμής μέχρι τη διασταύρωση του Χορτιάτη. Επίσης, συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την ενίσχυση και την επέκταση της Γραμμής 11Τ στην Πυλαία», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η υφιστάμενη λεωφορειακή γραμμή 58 παραμένει με τα ίδια λεωφορεία, χωρίς να αποδυναμώνεται.