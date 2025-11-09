Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (9/11).
Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή, οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο για να μη χάσουν άλλο έδαφος έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, με το τελικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο να ενδιαφέρει και τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσουν Κηφισιά και ΟΦΗ, αντίστοιχα, εκτός έδρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς Nitto ATP Finals 2025
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Basket League
13:00 ΕΡΤ Sports 1 Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ Stoiximan GBL
13:15 Novasports Prime Ουτρέχτη – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Σασουόλο Serie A
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οβιέδο La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025
15:00 Novasports 2HD Άρης – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Premier League
16:00 Novasports News Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ Premier League
16:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Προμηθέας Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A
16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΑΕΚ Stoiximan Super League
17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket
Serie A
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ουντινέζε Serie A
19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports Start Μαγιόρκα – Χετάφε La Liga
19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φαμαλικάο – Πόρτο Liga Portugal
20:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς Bundesliga
21:00 Novasports 4HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Κάζα Πία Liga Portugal