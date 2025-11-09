Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (9/11).

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή, οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο για να μη χάσουν άλλο έδαφος έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, με το τελικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο να ενδιαφέρει και τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσουν Κηφισιά και ΟΦΗ, αντίστοιχα, εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς Nitto ATP Finals 2025

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Basket League

13:00 ΕΡΤ Sports 1 Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ Stoiximan GBL

13:15 Novasports Prime Ουτρέχτη – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Σασουόλο Serie A

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οβιέδο La Liga

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025

15:00 Novasports 2HD Άρης – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Premier League

16:00 Novasports News Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ Premier League

16:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Προμηθέας Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΑΕΚ Stoiximan Super League

17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ουντινέζε Serie A

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports Start Μαγιόρκα – Χετάφε La Liga

19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φαμαλικάο – Πόρτο Liga Portugal

20:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς Bundesliga

21:00 Novasports 4HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Κάζα Πία Liga Portugal