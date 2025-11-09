Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι ο νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών. Ο αθλητής του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής διήνυσε τα 42.195 μέτρα της διαδρομής σε 2ώ.20’07” υπό τους ήχους του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη.

Δεύτερος αναδείχθηκε ο αγρινιώτης πρωταθλητής Κώστας Σταμούλης και o Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση με τον περσινό νικητή, τον Χαράλαμπο Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση. Toν περίμενε ο Καραΐσκος στον τερματισμό για να τον αποθεώσει, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος πέρυσι σε μία πολύ συγκινητική στιγμή.

Η Σταματίνα Νούλα, και αυτή αθλήτρια του Ν.Γ.Σ. Ηρακλής, ήταν η δρομέας που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού.