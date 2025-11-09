Mήνυμα απόλυτης στήριξης στον Εργκίν Αταμάν ανήρτησε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντώντας, όπως γράφει, σε «ό,τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο».

Ο κ. Γιαννακόπουλος κάνει λόγο για «στοχοποίηση» του Τούρκου προπονητή ο οποίος «ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό».

Παράλληλα ο ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ καρφώνει τους «κοντούς» της ομάδας του γράφοντας, μεταξύ άλλων, «κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του» αλλά και «όταν ο καθένας ψηλός-κοντός ή και μεσαίος ζήταγε είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα έπαιρνε εντός δευτερολέπτων. Καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους».

«Φωτογραφίζοντας», τέλος, τον Κέντρικ Ναν και τον Τι Τζέι Σόρτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γράφει για τον πρώτο «από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, ψυχραιμία και ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς» και για τον δεύτερο «από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρει αυτός» παίρνοντας σαφώς θέση υπέρ του Αταμάν.

Ολόκληρο το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Βρίσκοντας χρόνο να κάτσω να διαβάσω τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο… Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πεντάρια μαζί (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί)

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα.

Αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς, κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπό τον περιστάσεων είτε από αλαζονεία είτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε είτε

Όταν ο καθένας ψηλός-κοντός ή και μεσαίος ζήταγε είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα έπαιρνε εντός δευτερολέπτων. Καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον όποιο φίλαθλο, οπαδό που λέει ό,τι λέει, έχει δει μήπως εκείνος την ομάδα πλήρη;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, ψυχραιμία και ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρει αυτός

Από εσένα περιμένω να ρουθουνίζεις επί 40 λεπτά και να αρπάζεις κάθε ευκαιρία.