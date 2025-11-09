Τα Ζαγοροχώρια αυτή την περίοδο έχουν την τιμητική τους, καθώς είναι ένας κατεξοχήν προορισμός για μια απόδραση στην ελληνική φύση και στα ορεινά χωριά της χώρας. Κι ένα από τα χωριά του Ζαγορίου που αξίζουν όλη την προσοχή σας, είναι η Βίτσα.

Ένας παραδοσιακός ηπειρώτικος προορισμός, δίπλα στο περίφημο φαράγγι του Βίκου, με το μεγαλείο της φύσης ολόγυρά του, να «κλέβει» τις εντυπώσεις. Βρίσκεται στο Κεντρικό Ζαγόρι, είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στις πλαγιές της κορυφής Στούρος και απέχει 37 χλμ. από τα Ιωάννινα. Το χωριό είναι χωρισμένο σε δύο γειτονιές, την Άνω και Κάτω Βίτσα και συναντάται σε υψόμετρο, περίπου, 1.000 μέτρων (η Άνω και περίπου 920 μέτρων η Κάτω).

Για να γνωρίσει κανείς καλύτερα τη Βίτσα δεν έχει παρά να αφεθεί στα δαιδαλώδη πέτρινα καλντερίμια του και να ανακαλύψει τα πέτρινα αριστουργήματα των ηπειρωτών μαστόρων: το πέτρινο ρολόι, εντυπωσιακές εκκλησίες -πιο γνωστές όλων εκείνες του Αγίου Νικολάου, της Κοίμησης της Θεοτόκου και των Ταξιαρχών-, πανέμορφα και καλοδιατηρημένα αρχοντικά και σπίτια.

Δείτε τις φωτογραφίες