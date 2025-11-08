Με ένα ακόμα νέο επεισόδιο The Roadshow ήρθε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τη νύχτα του Σαββάτου, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η ταξιδιωτική εκπομπή μας μετέφερε στον νομό Ημαθίας κάνοντας όμως και μια στάση στην γενέτειρα του παρουσιαστή, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Εκεί μάλιστα, λίγο πριν το επεισόδιο ρίξει αυλαία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έμελλε να προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο.

Κι αυτό μιας και αντάμωσε τον αγαπημένο του πατέρα, Αναστάσιο με τον οποίο και είχε μια σύντομη on air κουβέντα.

“Συγνώμη, κύριε, που σας βάλαμε στη μέση” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχοντας απρόσμενα στο πλάι του τον Αναστάσιο Αρναούτογλου και λίγο πιο δίπλα τον μόνιμο συνοδοιπόρο του, Διονύση.

“Μιας και ήρθαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δώσαμε ραντεβού και με τον κ. Τάσο! Αναστάσιος Αρναούτογλου. Δείτε τι έκανα, δείτε πατέρα” πρόσθεσε, με χαμόγελο, ο παρουσιαστής του The Roadshow απευθυνόμενος στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, σ’ αυτή τη σύντομη τηλεοπτική συνύπαρξη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε τη γνώμη του πατέρα του για την συγκοινωνία της πόλης καθώς και για το νέο μετρό Θεσσαλονίκης.

“Δεν χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία. Όταν είμαι από το σπίτι, πάω από την παραλία στην Αριστοτέλους με τα πόδια” παραδέχθηκε αρχικά ο κ. Αναστάσιος Αρναούτογλου, σ’ αυτή την τηλεοπτική εμφάνιση στην ταξιδιωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, προσθέτοντας για το μετρό Θεσσαλονίκης πως “όχι, δεν έχω πάει ακόμα, δεν χρειάστηκε”.