Ο Κένεθ Φαρίντ προσγειώθηκε στην Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο πρώην άσος του ΝΒΑ θα περάσει αρχικά από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια θα επισημοποιηθεί η ένταξή του στο «τριφύλλι».

Ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών, με δυνατότητα επέκτασης ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Για τη μεταγραφή του, ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει οικονομικό αντάλλαγμα στην ομάδα του στην Ταϊβάν, ώστε να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του.

Στην αποστολή για τον ματς με την Παρί

Ο Φαρίντ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τα επόμενα παιχνίδια των «πρασίνων». Μάλιστα, τη Δευτέρα αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα αναχωρήσει για τη Γαλλία ενόψει του αγώνα με την Παρί.

Ο 35χρονος Αμερικανός έχει πλούσια διαδρομή στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί σε Ντένβερ Νάγκετς, Μπρούκλιν Νετς και Χιούστον Ρόκετς, με μέσο όρο 11,4 πόντους και 8,1 ριμπάουντ. Το 2014 αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρέτζιο Εμίλια στην Ευρώπη, αλλά και των Κανγκρεχέρος Ντε Σαντούρσε στο Πουέρτο Ρίκο.

Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» δεν σταματούν την ενίσχυσή τους και συνεχίζουν να αναζητούν έναν ακόμη σέντερ για τη ρακέτα τους. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται το όνομα του Τσαρλς Μπάσι, ο οποίος, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα αποχωρήσει από το ΝΒΑ, καθώς εξακολουθεί να εξετάζει προτάσεις από ομάδες του αμερικανικού πρωταθλήματος.