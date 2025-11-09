Τον ελληνικό λαό ευχαρίστησε από καρδιάς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για το κύμα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια της κόρης του Λένας, λέγοντας ότι όχι μόνο τους συγκίνησε βαθιά αλλά και τους στήριξε, λέγοντάς το αυτό με ευγνωμοσύνη.

Ο κ. Σαμαράς μίλησε σε εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στον ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας: «Η περίφημη σύμβαση 717 η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, ήταν η κυβέρνησή μου που την είχε φέρει και δεν υλοποιήθηκε. Ήταν και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή και πολλές φορές χωρίς ήθος απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, είπε. Δεν σας κρύβω ότι και η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά χριστιανοί, πιστεύω στην ορθοδοξία και χριστιανική προσεγγίζω τη Λένα. Η απαγορευση της εκταφής ήταν μια απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, αφύσικη απόφαση για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι θεσμική. Τα Τέμπη και ο χειρισμός τους πλήγωσαν τον Έλληνα και χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο και ειδικά το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

«Η ενεργειακή μας πολιτική είναι λάθος»

Για την οικονομία και την ακρίβεια ο κ. Σαμαράς επισήμανε ότι «όλα ξεκινάνε από το κόστος και βασική αιτία του κόστους στα πάντα είναι η ενεργεια. Η ενεργειακή μας πολιτική είναι λάθος. Κλειδώνει την κάθε στιγμή στην ψηλότερη τιμή και ευνοείται η αισχροκέρδεια. Η κυβέρνηση κρατά πολύ ψηλά τον ΦΠΑ για να παρουσιάσει έσοδα από υπερπλεονάσματα. Στα 362 δις εχει φτάσει το χρέος. Στην αρχή έδωσαν κίνητρα για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αγρότες και τώρα τους λένε να διακόψουν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια, η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Η κυβέρνηση δεν βλέπει ότι ο ΦΠΑ στα βασικά μας αγαθά είναι δυσβάστακτος; μπορούν και με έγκριση της Ευρώπης αλλά δεν το θέλουν. Έχουν δημιουργηθεί ολιγοπώλεια παντού σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος της μεσαίας τάξης που κανείς δεν μιλάει για αυτήν».

«Χρειαζόμαστε έναν ελληνικό καπιταλισμό»

Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός ανέλυσε την αντίληψή του για το οικονομικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα: «Πρέπει να λειτουργήσουμε στα πλαίσια ενός ελληνικού καπιταλισμού. Οι δείκτες στην οικονομία δεν είναι καθόλου καλοί. Το έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο έχει αυξηθεί. από το ταμείο ανακαμψης που λήγει του χρόνου έχουν πάρει το δρόμο της εκταμίευσης», είπε.

Και συνέχισε: «Να λέμε αλήθειες τα ξέρει αυτά η αγορά, μεγάλο ζήτημα η ενεργειακή μας αυτονομία, θα γίνει με γεωτρήσεις όπως είχαμε ξεκινήσει με άδειες το 2014-2015. Όταν βγήκε τελικά ο μπαμπούλας το Τραμπ έκαναν μια ωραία κωλοτούμπα και θυμήθηκαν τις εξορύξεις. Πρέπει να συνέλθει η ίδια η Ευρώπη ως προς την ενεργειακή της πολιτική. Όποιος δεν παράγει την δική του ενέργεια και τα δικά του τρόφιμα θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες.

Το κράτος η κυβέρνηση πρέπει να στραφεί στην ψηφιακή πρωτοπορία, να κάνει πράξει όσα υπόσχεται για την ψηφιακή επανάσταση και την τεχνητή νοημοσύνη αλλά αυτό απαιτεί συναγερμό. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην γνωρίζει πώς θα είναι η ζωή σε λίγα χρόνια. Απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ζουν στα όρια. Να προειδοποιήσω ότι στο χώρο της παιδείας, η παιδεία για τους Έλληνες της ομογένειας είναι λανθασμένη. Τα σχολεία στο εξωτερικό κλείνουν λόγο έλλειψης πόρων και στήριξης από το κράτος. Αργά ή γρήγορα οι νέοι της διασποράς μας θα αφομοιωθούν από ξένους πολιτισμούς. Το θέλουμε; Εγώ όχι. Ο ελληνισμός είναι οικουμενικός».

«Ο κόσμος ζητάει απαντήσεις»

Για την κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς ο κ. Σαμαράς είπε: «Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τη σκιά, τη θολούρα, ζητάει απαντήσεις. Ούτε άλλη επιείκεια δέχεται στα στραβά. Ευθύνη ζητάει ο κόσμος. Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες, σκοπό χρειαζόμαστε και πειθαρχία στο σκοπό μας. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από τους πολιτικούς. Έχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης».

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της ακρίβειας, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε: «Είμαι σε επαφή με τον κόσμο του μόχθου. Το πρώτο 6μηνο η Ε.Ε. εχει εκτιμήσει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών έχει πέσει και εδώ πανηγυρίζουν. Από τις 20 του μηνός για τον μέσο μισθωτό υπάρχει πρόβλημα. Πολλά φαινόμενα είναι εντελώς παράλογα. Πχ το ρύζι στο ράφι φτάνει 6 φορές πάνω το χύμα και παραπάνω το συσκευασμένο. Δύο νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια σήμερα δεν μπορούν. Πολλοί είναι στο όριο. Είναι πολλοί περισσότεροι στο όριο από ό,τι νομίζουμε. Υπάρχει σύγχρονη αθέατη φτώχεια και κρυφή αστεγία. Σε τέτοια ζητήματα απαιτείται κρατική παρέμβαση, η οποία λόγω νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης απουσιάζει. Δεν είναι λύση να συγκατοικήσετε για να σας έρχεται φθηνά. Κοντεύουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε Disneyland για τους ξένους.

Η έμφαση της πολιτείας πρέπει να δοθεί στους λίγους που χρωστάνε τα πολλά. Η αγορά στέγνωσε, τα φέσια φουσκώνουν και το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 112 δις ευρώ».

Από το 2009 είχα πει στον Γιώργο Παπανδρέου, «πάρτε μέτρα»

Στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς έκανε μία ιστορική αναδρομή στην περίοδο επιβολής των μνημονίων τονίζοντας ότι είναι «παντελώς άσχετοι, λαικιστές και έχουν κοντή μνήμη όσοι κάνουν κριτική για τα μνημόνια. Είχα πει στον Γιώργο Παπανδρέου πάρτε μέτρα από το 2009 και του είχα πει θα βάλουμε πλάτη. Αναλύσαμε το μνημόνιο Παπανδρέου τότε είχε οικονομικά λάθη, όπως οι περίφημοι πολλαπλασιαστές. Τότε κάναμε το Ζάππειο, μια λεπτομερέστατη ανάλυση του μνημονίου και των λαθών του. Λέγαμε ότι θα έφερνε βαθιά φτώχεια. Δικαιωθήκαμε. Το παραδέχθηκαν μετά, όπως ο περίφημος Τόμσεν. Με κατηγορούν επειδή είπα όχι σε φόρους και περικοπές; Επειδή προέβλεψα ότι θα γονάτιζε χωρίς να ξανασηκωθεί η οικονομία. Επειδή δεν ψήφισα το λάθος; Κατηγορούν εμένα και τη ΝΔ που το είπαμε και δώσαμε αγώνα για να μην γίνει το λάθος; Όταν η χώρα κατέρρευσε από το μνημόνιο, εγώ και η ΝΔ κινηθήκαμε εθνικά και όχι κόμματικά. Θα μπορούσα το 2011 να προκαλέσω εκλογές και να βγω αυτοδύναμος. Δεν το έκανα. Δεν έκανα την κωλοτούμπα όπως η κος Τσίπρας. Ο λαός υπέφερε, κόπηκε βίαια το εισόδημά του, η σύνταξή του. Δυστυχώς η χώρα είχε δεσμευτεί στο μνημόνιο. Πρόταξα το εθνικό περα από το κομμαιτκό και προσωπικό μου συμφέρον».

«Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι το 2012»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σαμαράς και για τις συζητήσεις που είχε με την Άνγκελα Μέρκελ την κρίσιμη περίοδο του 2012. Είπε συγκεκριμένα: «Εάν τότε Μέρκελ μας στήριζε, και δεν έβαζε τρικλοποδιές η Ελλάδα θα είχε αποφύγει την περιπέτεια. Τότε έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Το 2012 στη χειρότερη ώρα μου πρότεινε η Μέρκελ να βγούμε από το ευρώ ως Ελλάδα. Ήθελε να θυσιαστεί η Ελλάδα ως παραδειγματισμός. Και τότε είπα ότι εγώ δεν το δέχομαι. Μου είπε ότι θα μας πληρώσει για φάρμακα… είπα ΌΧΙ δεν το δέχομαι. Τελικά τα καταφέραμε. Θυμηθείτε το τέλος του 2014, πως έβγαινε η οικονομία από την κρίση. Το 2015 ανατράπηκε η κυβέρνησή μας, Τσίπρας, Καμμένος, Χρυσή Αυγή, μας έριξαν. Και ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει την πράξη τους γιατί χτύπησαν την Ελλάδα στην καρδιά της. Και έτσι ήρθε το παντελώς αχρειαστο μνημόνιο».

Η εντολή της μελέτης για τις γερμανικές αποζημιώσεις

«Το 2012 έδωσα εντολή στον Σταικούρα να γίνει μελέτη λεπτομερής για τις γερμανικές αποζημιώσεις και αυτό ενόχλησε πολύ τη Γερμανία και την ενόχλησε πολύ», είπε ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Εμένα κατηγορούσαν που έλεγα όχι όταν εκείνοι έλεγαν ναι στη Μέρκελ; Εργαζόμουν 24ωρες το 24ωρο, την ώρα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές μας ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι. Αγνόησα τους γιατρούς., πήγαινα ο ίδιος, έχασα τη δεξιά περιφερειακή μου όραση, δεν το λέω για να κάνω τον γενναίο … αλλά δεν αντέχω τη δολοφονία χαρακτήρων, δεν αντέχω άλλα ψέματα.

Παρέλαβα μια Ελλάδα σε μνημόνιο. Η κυβέρνησή μας έπεσε το 2015 ενώ εβγαινε η Ελλάδα από τα μνημόνια, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης το παραδέχθηκε. Εγώ δεν παρέλαβα θρόνο, σταυρό παρέλαβα, μια πατρίδα που δεν είχε ούτε ένα ευρώ. Αυτά παρέλαβα και πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις να τελειώσει μια ώρα αρχύτερα. Τα κατάφερα; Πάντως αυτό δείχνουν οι δείκτες… Με ηρεμία μετά από καιρό, όλους θα μας κρίνει η ιστορία».

Στην αναφορά του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «όταν βάζεις πρόεδρο κάποιον που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου θες να μας πεις ότι δεν γνώριζες; Και πρέπει να τα μάθουμε από την ευρωπαία εισαγγελέα; Μίλησε για διαφθορά. Έχουν χάσει την ψυχή τους και τη λογική τους ορισμένοι. Είναι σοβαρό επιχείρημα να λένε «είμαι διεφθαρμένος εγώ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι»…. Σήμερα να είναι όλοι στους δρόμους, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει.

Τα χρήματα από την Ευρώπη έπρεπε να πηγαίνουν στους νόμιμους δικαιούχους και σε κανέναν παράνομο. Πέρα από τη δική μας ανικανότητα, υπάρχει και στην Ε.Ε. συνειδητή υποβάθμιση του αγροτικού τομέα με ευθύνη της κας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Νομίζω ότι έχει αποφασίσει να διαλύσει την ΚΑΠ. Η πρωτογενής μας παραγωγή είναι το θεμέλιο της Ε.Ε. 60 χρόνια τώρα.

Η Ελλάδα πώς θα διαπραγματευτεί τη νέα ΚΑΠ; Συμμαχίες έχουμε κάνει ή είμαστε βουτηγμένοι στο σκάνδαλο και την επικοινωνιακή του διαχείριση; Η Ελλάδα είναι ιστορικά χώρα αγροτική και πρέπει παση θυσία να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφο και ψαρά για να μην φτασουμε στο σημείο να εισάγουμε ψάρια από την Τουρκία.

Με τη ευλογιά κοντεύει να αφανιστεί η κτηνοτροφία και δεν βλέπω να γίνεται κάτι».

Για Εθνικά θέματα

Τα πράγματα είναι απλά. Πώς να μην πυκνώνει η κριτική όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την Κύπρο το παράνομο ψευδοκράτος και δεν λέμε λέξη. Εξακολουθούμε ατάραχοι να ξεπλένουμε διεθνώς την Τουρκία. Πήρε τα eurofhiter και με τον Μερτς… Είναι οξύμωρο οι χώρες της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου την Τουρκία και αυτό δεν βλέπω να το φωνάζει η Ελλάδα.

Για Γιώργο Γεραπετρίτη

Απαγορεύεται δημόσια τοποθέτηση για υπουργό εξωτερικών ( ας με πουν και μειοδότη) επισκέπτεται τον Χαφτάρ, με τον Ταταρ αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση σε έναν ψευτοπρωθυπουργό γιατί η πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων, που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε! Όταν η Αιγυπτος φτάσαμε να μας προκαλεί με τη Μονή Σινά; Προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκια; Έδωσα αγώνα και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή η σημερινή αφασία. Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, κατέχει τη μισή Κύπρο και εμείς την ξεπλένουμε με την υπογραφή φιλίας. Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα;

Για Κυριάκο Μητσοτάκη

Με τη νοοτροπία του κατευνασμού όλοι σε θεωρούν αδύναμο και εκεί που ονειρεύεσαι ημέρα νερά τελικά θα έχεις φουρτούνες. Οι Τούρκοι τώρα θυμήθηκαν μέχρι και το Πίρι Ρέις. Με το να είμαστε απόντες και με τον κατευνασμό ποιοι μας έμειναν για σύμμαχοί μας στην περιοχή. Με τον Πρόεδρο Τραμπ ο πρωθυπουργός δεν μιλάει απευθείας. Τον άκουσα να μαλώνει τον Ανδρουλάκη για το ότι αναφέρθηκε στον Τραμπ, ποιος εκείνος που έριχνε όλα τα λεφτά του στον Μπαίντεν και κατηγορούσε τους πάντες για τραμπισμό; Ο κος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και πριν λίγες εβδομάδες η Ζαχάροβα άλλαξε γραμμή για το Κυπριακό και δικαιολόγησε την τουρκική εισβολή. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική αλλαγή πλεύσης. Ο γραμματέας του Νατο ζήτησε από τον Κύπριο Πρόεδρο να βοηθήσει ώστε να ενταχθεί η τουρκία στο αμυντικό πρόγραμμα. Τι ρόλο παίζουμε σε αυτή την Ευρώπη; Τι σχέδιο ακολουθούμε; Η Πενταμερής ήταν παλαιότερη πρόταση του Ερντογάν που τότε την είχαμε απορρίψει; τον αείμνηστο Σημίτη τον θαυμάζει ο κος Μητσοτάκης, ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα. Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες τα σύνορα. Στρατηγικά συγκρούονται η Δύση και η Ανατολή. Ο ελληνισμός δεν αντέχει τέτοιους διπλωματικούς ευτελισμούς. Απαιτείται νέα γεωπολιτική στρατηγική. Ο πρωθυπουργός όχι μόνο στηρίζει τον κο Γεραπετρίτη αλλά συνεχίζει απτόητος στην ίδια γραμμή.

Για ΝΔ

Από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη αλλά τα στόματα κανενός δεν μπορεί να τα κλείσει. Εγώ γεννήθηκα στη ΝΔ από την ΟΝΝΕΔ από βουλευτής στα 26 μου υπερήφανος για παράταξη Καραμανλή, υπηρέτησα με σθένος την παράταξη της ΝΔ και όταν διαφώνησα με την –πολιτική Μητσοτάκη για το Μακεδονικό παραιτήθηκα από βουλευτής. Σε ζητήματα αξιών δεν συμβιβάστικά ποτέ. Δεν πήγα ποτέ σε άλλο κόμμα, σε άλλη παράταξη. Εμεινα για πολλά χρόνια σπίτι μου, την παράταξη δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Εγώ πρότεινα για προεδρο της ΝΔ τον Κωστή Στεφανόπουλο. ‘Όταν εγινε προεδρος ο Κώστας Καραμανλής έκλεισα την πολιτική άνοιξη. Είμαι ο πρώτος εκλεγμένος από τη βάση της ΝΔ, Πρόεδρος της Νδ. Και όταν το 2015 μας έριξε η συμμαχία του ψεύδους εγώ παρέδωσα συντεταγμένα τη ΝΔ με ένα ποσοστό που είχε χάσει 1% από τις προηγούμενες εκλογές. Άφησα πισω μια περίφανη παράταξη που είχε αγωνιστεί υστερα στηριξα Μητσοτακη … αυτά τα ξέρουν όλοι αλλά έλεγα και λέω και θα λέω τη γνώμη μου με αποκλειστικό μου κριτήριο πάντα να βοηθήσω τη χώρα μου και την παράταξη. Οι διαφωνίες, η κριτική και οι ενστάσεις μονο καλό μπορούν να κάνουν σε κυβερνήσεις.

Για Αλαζονεία

έχει μεταλλαχθεί η ΝΔ, μόρφωμα. Έχει δοθει μια γραμμή από την ηγεσία και είναι μια παρέα όλοι χωρίς ιδεολογία και πολλές φορές χωρίς ηθική. Είναι αυτούς που έλεγε ο Λουντέμης, ζεστοθεσούληδες. Θέλουν κόμμα με ιδιοκτήτη, με μόνο στόχο την εξουσία. Κοιτάζουν μόνο τα νούμερα. Θυμάστε τι μου έλεγαν για το γάμο των ομοφύλων; Αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες.

μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ, ασκείς κριτική σε κατηγορούν για τοξικότητα, παραπληροφόρηση, fake news και εξαπολύουν μια στρατιά από έμμισθα τρολς. Είναι μεγάλο κρίμα. Αισθάνομαι περήφανος για τη ΝΔ και στενοχώρια για το σημερινό κόμμα που μόνο κατ’ ονομα είναι ΝΔ.

Για το αν έχει γινάτι με τον Μητσοτάκη

Ποιος τον έκανε πρωθυπουργό; ο Σαμαράς! Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; ο Σαμαράς! ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα; ο Σαμαράς! Όχι γι αυτόν όμως αλλά για την παράταξη! Λέτε μήπως εχω γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας; Η Σακελλαροπουλου εγινε προεδρος της Δημοκρατίας το 2020 και εγώ έτρεχα το 2023, όσο για τον σημερινο Πρόεδρο τον Τασούλα ήδη από το 2024 δήλωνα ότι δεν διαπραγματεύομαι τις ιδέες μου για κάποιο αξίωμα. Ο Σαμαράς είναι ξεκάθαρος και κρυστάλλινος.

μίλησα για το Σκοπιανό, για λάθη, εναντιώθηκα για νομιμοποίηση λαθρομεταναστών χωρίς κριτήριο, μίλησα για την ακρίβεια, έκανα παραινέσεις προτάσεις προβλέψεις, κανείς δεν άκουγε, έδωσα μάχη στη βουλή για woke ατζέντα μάταια. Ειχε δώσει όταν μιλαγα στη βουλή εντολή να φύγουν από τα έδρανα, τέτοια προκλητική ενεργεια ντροπής κανείς αρχηγός σε κανένα κόμμα δεν είχε κάνει. Ο κος Μητσοτάκης δεν αγωνίζεται για την παράταξη, ούτε καν για το κόμμα. Αλλά για να κρατήσει το δικό του καθεστώς. Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο σημιτικό με δεξιό χρώμα.

Για επιστροφή στη ΝΔ

Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω, με διεγραψε ο Μητσοτάκης, βιαζότανε. Για την κα Φεράρι, τον κο Φραπέ, τον κο Χασάπη τους πηρέ εβδομάδες για να αποφασίσουν για τη διαγραφή. Υποτίθεται θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Βρήκε αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Περιμένει ο κος Μητσοτάκης να ζητήσω συγνώμη για τις αποψεις μου; Τις οποίες πιστεύω; Αυτά δεν λέγονται γέφυρες, λέγονται υποκρισία.

Για Κώστα Καραμανλή

Δεν παιζουμε το φύγε εσυ και ελα συ πολιτικοι ειμαστε ελαβε τις αποφάσεις του θα κριθεί από τον ελληνικό λαό.

Για νέο κόμμα

Η Ντόρα είναι διαρκώς συντετριμμενη από όταν εχασε την εσωκομματκή μάχη το 2019. Βλεπω ότι με τον Τσιπρα κανουν παρέα συμφωνούν για Σκοπιανό. Μηπως θυμάται η κα Μπακογιάννη ποιος απάλλαξε τον κο Τσίπρα από Novartis και τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου;

Για νέες και παλιές ηγεσίες

Ελπίζω να μη θέλετε να μιλήσω για μένα, αλλά θα σας πω την πραγματικότητα και για εδώ και για το τι γίνεται στο εξωτερικό. Ορίστε μου το παλιό. Εννοείτε ηλικιακά; Με ρωτάτε δηλαδή αν ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας μπορεί να έχει ιδέες χρήσιμες, σκέψη ριζοσπαστική, διάθεση αλλαγών, άποψη για ανατροπές; Αν με ρωτάτε αυτό, σας απαντώ ασφαλώς και μπορεί. Αρκεί να μην έχει φθαρεί ηθικά και ψυχικά. Στην ελληνική πολιτική, για παράδειγμα, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Παπάγος, μεταπολιτευτικά, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησαν το καινούργιο, χωρίς να ‘ναι νεαροί ούτε και νεόκοποι.

Στο εξωτερικό οι μεγάλες ανανεώσεις, οι αλλαγές, έγιναν από πολιτικούς έμπειρους, όχι νεαρούς. Μιλάω για τον Ντε Γκωλ, για τον Μιτεράν, για τον Κολ, για τον Ρήγκαν, για τον Τραμπ στις μέρες μας. Απ’ την άλλη, νέοι πολιτικοί κόμισαν κυριολεκτικά ένα παλαιοπωλείο ιδεών. Στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ νέος, αλλά ιδεολογικά έμοιαζε, συγγνώμη, με μαυσωλείο. Στο εξωτερικό τα ίδια. Τα ίδια μπορεί κάποιος να πει για μια σειρά νέων πολιτικών από την Ισπανία και τους Podemos μέχρι και τη Φινλανδία και τη Σάνα Μαρίν, θαρρώ τη λέγανε. Μη κάνουμε λοιπόν τη συζήτηση με όρους παλιό-νέο. Είναι πολύ απλουστευτικό. Δεν δουλεύει έτσι η πραγματικότητα.

για μεγάλα συμφέροντα

Συμφέροντα και μάλιστα μεγάλα συμφέροντα θα υπάρχουν πάντοτε και παντού. Το πόσο μεγάλα όμως είναι και το πόσο επηρεάζουν την πορεία του τόπου, το καθορίζει η πολιτική. Εννοώ τα όρια τα βάζει η πολιτική. Πολλές φορές, ναι, θα το πω, θα έπρεπε να τα βάζει η πολιτική. Με λαϊκή εντολή ασφαλώς. Και πάνω απ’ όλα με κριτήριο πατριωτικό, το πατριωτικό συμφέρον με εντιμότητα και με συνέπεια. Ακριβώς αυτή, πιστεύω, σήμερα είναι και η αντισυστημική θέση. Προσωπικά δεν έχω την παραμικρή εξάρτηση από κανένα μεγάλο συμφέρον. Φάνηκε εξάλλου και με τη θητεία μου ως Πρωθυπουργός. Ούτε καθοδήγησα ποτέ μιντιακά συγκροτήματα. Αντιθέτως, κοιτάξτε να τα βρείτε αυτά και να δείτε όταν ήμουν Πρωθυπουργός τα περισσότερα ήταν τελείως απέναντί μου.

Τώρα, εγώ πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, μη με κάνετε λάθος. Πιστεύω στο φιλελεύθερο. Πιστεύω στο ελεύθερο. Πιστεύω στην οικονομία την ελεύθερη. Πιστεύω στο κέρδος. Πιστεύω στην οικονομική πρόοδο. Πιστεύω στον υγιή ανταγωνισμό. Αλλά αντιδρώ στη μονοπωλιακή, αν θέλετε, ανεξέλεγκτη οικονομία. Το κράτος έχει ρόλο στο δικό μου το μοντέλο, έχει ρόλο. Για παράδειγμα: μη ελληνικές επενδύσεις, ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, για μας σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία, πρέπει ν’ εξετάζονται προσεκτικά ως προς την ασφάλειά τους. Υπάρχει άλλωστε και σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός απ’ το 2019.

Οι γεωπολιτικές σχέσεις έχουν τόσο πολύ μεταβληθεί παγκοσμίως που πρέπει το κράτος να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και στην οικονομία. Και ακόμα πιστεύω στη συλλογική έκφραση, στην κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν συλλογικότητες παρά μόνον άτομα. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και κρατικός παρεμβατισμός. Κρατικός παρεμβατισμός που τον διώξαμε με μια θεωρία ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Κρατικός παρεμβατισμός ιδιαίτερα στον απροστάτευτο, στον αδικημένο και βεβαίως στον άρρωστο. Εκεί πρέπει να βλέπει την αδικία το κράτος και να τη θεραπεύει. Και τότε και μόνον τότε θα ‘ναι κοντά το κράτος στον πολίτη. Τα υπόλοιπα είναι μ’ άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.

Τη διακήρυξη των 91+ προσωπικοτήτων και το αίτημά τους

Το πρώτο που με κάνει εμένα πραγματικά, αν θέλετε, χαρούμενο είναι ότι επί της ουσίας υπήρξε μία δημόσια κατάθεση απόψεων από επιστήμονες και από ανθρώπους με κύρος στους τομείς τους. Τι λέγαμε όλοι τόσο καιρό; «Πού είναι η πνευματική ηγεσία αυτού του τόπου;» Αυτό ρωτούσαμε. Δεν μιλάει κανένας; Και κάποιοι μίλησαν. Και αυτό είναι ουσιαστικά πολύ ενθαρρυντικό. Είναι μία αισιόδοξη νότα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μίλησαν δημοσίως με γνώση του τι θα επακολουθούσε από το σύστημα: Δηλαδή ειρωνείες, λοιδορίες, απαξίωση, ακόμα και απειλές.

Τώρα, ως προς τις διαπιστώσεις τους, για την πορεία της χώρας και για την επικρατούσα κατάσταση, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα, εξάλλου έχω τοποθετηθεί δημοσίως και πολλές φορές. Αλλά ξέρετε, το ουσιαστικότερο ποιο ήτανε; Ότι οι διαπιστώσεις αυτές συνυπογράφονται από ανθρώπους όλων των πολιτικών χώρων. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί. Και αυτό είναι το ισχυρότερο μήνυμα που εξέπεμψαν οι 91. Το πιο δυναμικό και το πιο αντισυστημικό μήνυμα και αυτό που ενοχλεί περισσότερο το σύστημα και τις γνωστές γραφίδες του, που πάντα αντιδρούν. Και ασφαλώς, είναι μεγάλη τιμή ότι όλο αυτό το, ας το πούμε, μέτωπο το πατριωτικό με σκέφτηκε ως ένα από τα πρόσωπα για μία, ας την πούμε, καινούργια αρχή για την πατρίδα μας.

για δημιουργία νέου κόμμματος

Ακούστε, όλον αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα σενάρια για μένα, χωρίς εγώ να έχω μιλήσει ποτέ για όλα αυτά. Κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, επιστρέφει ο Σαμαράς, δεν επιστρέφει ο Σαμαράς, τα ‘βρηκε με τον τάδε ο Σαμαράς, τα ‘βρηκε με τον δείνα ο Σαμαράς, δεν τα ‘βρηκε με κανέναν ο Σαμαράς.

Και όχι μόνον αυτό, βάζουν να με μετράνε και οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάποιοι πληρώνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για να μετρήσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίον όμως δεν υπάρχει. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει. Και παρόλο που δεν υπάρχει όμως στις δημοσκοπήσεις, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%. Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά τις δήθεν σκέψεις μου, τα πολιτικά μου σχέδια, τα συναισθήματά μου και όλα αυτά τ’ απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για μένα στιγμές. Όμως γιατί γίνεται όλο αυτό; Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες κοινές διαπιστώσεις και παραδοχές που τις καταλαβαίνει ο καθένας στο δρόμο, στην καθημερινή συζήτηση, σ’ αυτά που λέει ο κόσμος. Και τι λέει ο κόσμος;

Πρώτον, ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια. Θυμίζει αυτό που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».

Και δεύτερον ότι ο πατριωτισμός και οι ιδέες που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα, έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Το τι γίνεται άλλωστε σ’ όλο τον κόσμο υποθέτω ότι το βλέπουν πλέον οι πάντες.

Τρίτον, σας το είπα και νωρίτερα, η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης.

Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις. Γιατί πρέπει να ξαναβρούμε οι Έλληνες τις αρετές μας, τις συλλογικές μας αξίες ως κοινωνία και να τις εισαγάγουμε και στην παιδεία. Μόνον έτσι θ’ αναγεννηθεί ο Ελληνισμός. Αυτές είναι αλήθειες που όλοι τις λένε. Δεν τις λέω μόνον εγώ. Για μένα, ναι, γνωρίζω τι λέγεται. Και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα ‘βγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αυτό με τιμά.

Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή.

Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι.