«Ήταν αναμενόμενη και σχεδόν προεξοφλημένη η αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί την πολιτική του, γι’ αυτό και στα δύο ερωτήματα που έθεσα πριν δημοσιεύσει την κυριακάτικη ανάρτηση του σχετικά με την απουσία του από το Κοινοβούλιο στη συζήτηση για τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεν υπήρχε καμία απάντηση», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του.

Προσθέτει ότι «έπειτα από οκτώ ημέρες, ο Πρωθυπουργός έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη», για να σχολιάσει πως «τη στιγμή όμως που παρέθετε μέτρα για την οπλοκατοχή, δεν βρήκε ούτε λέξη να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνοντας ότι εντάσσονται σε ένα σκηνοθετημένο σχέδιο κλεισίματος του ματιού στις εστίες παραβατικότητας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ακόμη ότι ο πρωθυπουργός «πανηγύρισε για τη συμφωνία για την ενέργεια χωρίς να βρει το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει τον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 4001/2011 άνοιξε τον δρόμο για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί το Block 2 σε αναδόχους». Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι «μετά το ‘ιστορικό’ διήμερο μιας συνόδου που έχει γίνει έξι φορές, με την Αθήνα να είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που την φιλοξενεί, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί για άλλη μια φορά να οικειοποιηθεί έργα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν άλλοι, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων». Τον κατηγορεί ότι «ξεχνά βολικά πως η κυβέρνησή του στα πρώτα χρόνια εμπόδισε τις έρευνες και ανακαλύπτει όψιμα τη σημασία της ‘διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας’ για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έθαψε τον λιγνίτη βιαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο».

Προσθέτει ότι «τώρα παρουσιάζει τα αυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε».

Κατόπιν αυτών ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «από θεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής τους», για να τονίσει ότι όμως η ιστορία και η πραγματικότητα «δεν ξαναγράφονται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά τρικ».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά τον πρωθυπουργό τι έχει να πει «για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας που έγινε επί των ημερών της διακυβέρνησης» του, σημειώνοντας ότι «αντί η ενέργεια να ανήκει ως αγαθό σε 10.000.000 Έλληνες, χαρίστηκε σε πέντε ολιγαρχικά συστήματα» και πως «το ενεργειακό κόστος είναι σήμερα ο μεγάλος βραχνάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση», υποστηρίζει καταληκτικά.