Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου ο κάθε χρήστης είναι και ένα δυνητικό προϊόν, κολοσσοί όπως η Meta αντιμετωπίζουν τις απάτες ως πηγή εσόδων γι’ αυτό και κάνουν τα στραβά μάτια.

Αυτό αποκαλύπτει το Reuters, ότι δηλαδή η Meta που είναι η μητρική εταιρία του Facebook και του Whatsapp, είχε προβλέψει πως το 10% των εσόδων της για το 2024 θα προερχόταν από διαφημίσεις που σχετίζονται με απάτες.

Οι τακτικές της Meta στην πράξη, επιτρέπουν στους απατεώνες όχι μόνο να συνεχίσουν το παραβατικό έργο τους αλλά να ανθίσουν σε πλατφόρμες σαν το Facebook.

Οι απάτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παράνομων πρακτικών, όπως ψεύτικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, αμφισβητούμενα επενδυτικά προγράμματα, παράνομα online καζίνο και διαφημίσεις που προωθούν απαγορευμένα ιατρικά προϊόντα.

Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ από μαϊμού επενδυτική που διαφημιζόταν στο Facebook

Στη χώρα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν πολλές διαφημίσεις απάτης – που προωθούν παράνομα προϊόντα, ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες ή πλαστά e-shops.

Θύμα μιας τέτοιας διαδικτυακής απάτης, που έχασε 40.000 ευρώ από «μαϊμού» επενδυτική εταιρεία που διαφημιζόταν στο Facebook, μίλησε στο MEGA και στις «Εξελίξεις Τώρα».

-Εγώ ξεκίνησα με διαδικτυακή πλατφόρμα brokers, και ξεκινήσαμε κανονικά τις συναλλαγές.

Αποδείχθηκε ότι όλο αυτό ήταν εικονικό. Πέσαμε θύματα αυτής της διαδικτυακής απάτης, όπως την ονομάζουμε. Έχουμε καταθέσει και μήνυση και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Υπάρχουν κατά κόρον και διαφημίσεις παντού και σε ιστοσελίδες και στο Facebook.

Εγώ την ευθύνη την ρίχνω περισσότερο στην τράπεζα γιατί η τράπεζα έχει τα χρήματά μου και είναι υποχρεωμένη να με προστατέψει.

-Πόσα χρήματα χάσατε σε αυτή την περίπτωση;

-Συνολικά 40 χιλιάδες ευρώ.

«Όλα αυτά ξεκινούν με μια αθώα διαφήμιση και αυτό που κάνουν τα θύματα, πελάτες των τραπεζών, είναι να κάνουν κλικ να δουν την διαφήμιση, εκεί λοιπόν οδηγούνται σε ένα αληθοφανέστατο site , επενδυτικό, αμέσως τους καλούν οι δράστες και τους πείθουν ότι θα βγάλουν χρήματα εύκολα… Οι δράστες εν γνώσει, όχι τόσο του Facebook, αλλά των τραπεζών», είπε η δικηγόρος, Άννα Μαρία Φίλιππα.