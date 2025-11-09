Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και με ανάρτησή της στα social media διαμαρτύρεται για την απόφαση του διαιτητή να ακυρώσει γκολ του Ζοάο Μάριο.

Η Ένωση θέλει πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσει κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου και στο 12ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα εκτελώντας με το αριστερό στην κίνηση μετά τη μπαλιά του Γκατσίνοβιτς.

Ο διαιτητής, όμως, ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο στον Μαρινάκη και η απόφαση επιβεβαιώθηκε από το VAR, με την ΠΑΕ να εκφράζει τα παράπονά της με ανάρτηση στα social media.

«Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του», ανέφερε για τη φάση η ΑΕΚ.