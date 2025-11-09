Ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ θα είναι ο 1000ος του Πεπ Γκουαρδιόλα ως προπονητής και ο Ράφα Μπενίτεθ φρόντισε να τον συγχαρεί, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω του Sky Sports.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (9/11, 21:00) τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο προπονητής του όμως βρήκε τον χρόνο για να αποθεώσει τον συμπατριώτη του της Σίτι.

Ο Γκουαρδιόλα θα συμπληρώσει 1.000 αγώνες ως προπονητής στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και ο Μπενίτεθ είναι ένας από αυτούς στους οποίους απευθύνθηκε το Sky Sports για να στείλουν μήνυμα στον Πεπ, για να τον συγχαρούν.

Στο μήνυμά του, λοιπόν, ο Μπενίτεθ, ο οποίος αντιμετώπισε τον Γκουαρδιόλα στην Premier League με τις Έβερτον και Νιούκαστλ, ανέφερε τα εξής…

«Γεια σου Πεπ. Συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Γνωρίζεις πόσο δύσκολο είναι να φτάνεις τα 1.000 παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το επίπεδο.

Θυμάμαι κάποιες από τις συζητήσεις μας πριν έρθεις στην Αγγλία, όταν δεν υπήρχαν στη χώρα Ισπανοί προπονητές, να μιλάμε για το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις το άμεσο ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν μία πρόκληση για εμένα εκείνη την περίοδο.

Ύστερα ήρθες και εφάρμοσες ποδόσφαιρο με πολλές πάσες και δημιούργησες μία νέα διαφορετική πρόκληση για εμένα».