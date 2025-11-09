Την πρώτη της νίκη μετά τον… Αύγουστο πανηγυρίζει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επικράτησε της Λιντς με 3-1 στο Σίτι Γκράουντ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους γηπεδούχους καθώς στο 13ο λεπτό ο Ενμέτσα με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-1, στο 15′ όμως ήρθε η απάντηση με το 1-1 από τον Σανγκαρέ. Στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου δεν μπήκε κάποιο άλλο γκολ, στο δεύτερο όμως η Φόρεστ ανέβασε στροφές και πήρε τη νίκη.

Στο 68′ ο Γκιμπς-Γουάιτ με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Χάντσινσον έκανε το 2-1 και στο 90′ ο Άντερσον με πέναλτι έγραψε το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Νότιγχαμ να επιστρέφει στα τρίποντα και να αισιοδοξεί για καλύτερη πορεία στη συνέχεια.