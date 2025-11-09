Ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες στο 24′ λόγω αποβολής του Γαλανόπουλου, ο Αστέρας Τρίπολης όμως δεν κατάφερε να το εκμεταλλευθεί καθώς ήταν άτυχος έχοντας τρία δοκάρια, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει ως το τέλος.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 7′ άγγιξαν το γκολ με το δυνατό σουτ του Κετού που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ανέβουν στη συνέχεια αλλά να δέχονται δυνατό «χτύπημα» στο 24′.

Το σκληρό μαρκάρισμα του Γαλανόπουλου στον Γιαμπλόνσκι είχε ως συνέπεια την κόκκινη κάρτα, με τους «κίτρινους» να μένουν με 10 παίκτες από νωρίς και να προσπαθούν στη συνέχεια να καλύψουν το αριθμητικό μειονέκτημα βγάζοντας πάθος στο παιχνίδι τους. Κάποια μεγάλη φάση, όμως, δεν είχαν στο πρώτο ημίχρονο.

Αντιθέτως, οι Αρκάδες έγιναν επικίνδυνοι στο 39ο λεπτό με το σουτ του Καλτσά από πλάγια θέση αλλά ο Διούδης αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το 0-0.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έβγαλε τον Σίστο για να βάλει τον Πέρεθ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο56′ οι Θεσσαλονικείς είχαν καλή ευκαιρία με την κοντινή κεφαλιά του Σούντμπεργκ αλλά ο Ππαδόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση.

Λίγα λεπτά μετά, στο 60′, ήταν η σειρά της ομάδας του Κρις Κόουλμαν να πλησιάσει στο γκολ αλλά ο Διούδης απέκρουσε το σουτ του Κετού και ο Τζοακίνι στην επαναφορά σημάδεψε το δοκάρι, για να ακολουθήσει στο 62′ νέα ευκαιρία με το σουτ του Γιαμπλόνσκι που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Διούδης.

Περισσότερα σε λίγο…

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (81′ Φρίντεκ), Γαλανόπουλος, Μόντσου, Ράτσιτς, Μορουτσάν (72′ Παναγίδης), Σίστο (46′ Πέρεθ), Μορόν (72′ Αλφαρέλα).

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος (64′ Καστάνιο), Ιβανόφ, Σιλά, Τζανδάρης (80′ Γκονσάλες), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (92′ Μεντιέτα), Κετού, Καλτσάς, Τζοακίνι (64′ Οκό).