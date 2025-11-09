Η αναζήτηση πιο αποδοτικών και οικονομικών τρόπων για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) οδηγεί σε καινοτομίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που κινούμαστε.

Μία από τις πιο υποσχόμενες ιδέες είναι οι ηλεκτρικοί δρόμοι –αυτοκινητόδρομοι εξοπλισμένοι με τεχνολογία που φορτίζει τα οχήματα εν κινήσει, είτε μέσω επαγωγής είτε μέσω αγώγιμων συστημάτων ενσωματωμένων στο οδόστρωμα.

Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικοί δρόμοι

Τα συστήματα αυτά παρέχουν ενέργεια ασύρματα ή μέσω αγώγιμων ράβδων στο οδόστρωμα. Τα οχήματα με κατάλληλους δέκτες μπορούν να αντλήσουν ισχύ ενώ κινούνται, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες μπαταρίες και συνεπώς το βάρος και το κόστος των οχημάτων.

Το πρότζεκτ στην Α10 στη Γαλλία, που λειτουργεί με τεχνολογία της Electreon σε συνεργασία με τη VINCI Autoroutes, έχει καταγράψει μέγιστες αποδόσεις άνω των 300 kW, φορτίζοντας λεωφορεία, βαρέα οχήματα και επιβατικά αυτοκίνητα σε πλήρη ταχύτητα. Οι δοκιμές δείχνουν μέση ισχύ άνω των 200 kW, επαρκή για βαρέα φορτηγά.

Πιλοτικά έργα σε Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ και Ιταλία δείχνουν ότι φορτίζονται βαρέα φορτηγά, λεωφορεία και επιβατικά αυτοκίνητα με ισχύ έως 300 kW, χωρίς να χρειάζεται στάση. Η τεχνολογία προσφέρει χαμηλότερο κόστος οχήματος, μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂, ειδικά όταν τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρει το interestingengineering.com, τα σύγχρονα συστήματα φτάνουν σε 85- 95% αποδοτικότητα, αλλά η διάδοση της τεχνολογίας αντιμετωπίζει προκλήσεις ανάμεσα στις οποίες το υψηλό κόστος εγκατάστασης, η ανάγκη ανακατασκευής δρόμων, η συντήρηση, η ασφάλεια και διαχείριση υποδομών.

Η Γαλλία στοχεύει σε 9.000 χλμ. δυναμικών δρόμων έως το 2035, ενώ η ΕΕ απαιτεί σταθμούς φόρτισης κάθε 60 km σε βασικούς αυτοκινητόδρομους. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τους στατικούς σταθμούς, αλλά συμπληρώνει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο φόρτισης, συνδυάζοντας δυναμικούς δρόμους, ultra-fast chargers και νυχτερινή φόρτιση.

Με συνεχείς δοκιμές, βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και υποστήριξη πολιτικών και επενδύσεων, οι ηλεκτρικοί δρόμοι μπορούν να γίνουν κεντρικό στοιχείο του μέλλοντος της καθαρής, βιώσιμης μετακίνησης.