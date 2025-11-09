Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης και μετράει πλέον έξι συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη, με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν έντονα τον Θοδωρή Καρυπίδη και τους παίκτες μετά τη λήξη.

Οι «κίτρινοι» ήθελαν όσο τίποτα άλλο να πάρουν τους τρεις βαθμούς, να επιστρέψουν στις επιτυχίες για να πάνε με ηρεμία στη διακοπή του Νοεμβρίου, από νωρίς όμως έμειναν με 10 παίκτες και μάλλον ήταν και τυχεροί που πήραν τον βαθμό καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν τρία δοκάρια.

Το κλίμα, επομένως, είναι πολύ βαρύ και αυτό έγινε ξεκάθαρο και από την αντίδραση του κόσμου μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, καθώς υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες τόσο για τον Καρυπίδη όσο και για τους παίκτες.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Άρη τη φετινή σεζόν είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί την έδρα του καθώς η τελευταία του νίκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τον Βόλο.