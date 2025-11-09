Το θέμα του NBA Europe απασχολεί σοβαρά κάποιες ομάδες της Euroleague και η Αρμάνι Μιλάνο είναι μία εξ αυτών, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Ετόρε Μεσίνα, ο οποίος είναι προπονητής και πρόεδρός της.

Το πλάνο των Αμερικανών για νέα λίγκα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, μπορεί να προκαλέσει νέο σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με δεδομένο πως υπάρχουν ομάδες που δεν αποκλείουν την αποχώρησή τους από τη Euroleague.

Ανάμεσά τους είναι και η Αρμάνι Μιλάνο, με τον Μεσίνα να μιλάει για το θέμα και να τα αφήνει όλα ανοιχτά, κάνοντας λόγο και για σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στη Euroleague, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Το γεγονός ότι η Αρμάνι Μιλάνο είναι ένας σημαντικός στόχος για το ΝΒΑ Europe είναι κάτι που κάνει τους ιδιοκτήτες πολύ χαρούμενους και αποτελεί μεγάλη αναγνώριση για την πόλη. Κατά τα άλλα, το NBA παρεμβαίνει δυναμικά σε επίπεδο επικοινωνίας, γνωστοποιώντας ότι έχει ένα σχέδιο και θέλει να το εφαρμόσει σύντομα.

Η θέση μου είναι πολύ απλή: Η Euroleague είναι ένα προϊόν μπάσκετ υψηλού επιπέδου, σε επίπεδο πίσω μόνο από τα play off του NBA, αλλά όταν διαβάζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι είχε ζημιά 38 εκατ. ευρώ ή για τα προβλήματα απόκτησης παικτών, με το NIL (σ.σ. όπου τα κολέγια πληρώνουν για να παίρνουν παίκτες από την Ευρώπη) και τα νέα συμβόλαια του NBA, υπάρχει ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα», είπε αρχικά ο Μεσίνα και συνέχισε.

«Επιπλέον, υπάρχει το πλέον προφανές πρόβλημα στο καλεντάρι. Μέχρι στιγμής, έχουν υπάρξει 60 τραυματισμοί από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως σήμερα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα που να συνδυάζει τις αθλητικές, οικονομικές και οργανωτικές ανάγκες του ημερολογίου. Είμαστε ανοιχτοί και θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις, και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα αποφασίσουν τι θα κάνουν».