Η Μάντσεστερ Σίτι πάτησε με 3-0 τη Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League, μείωσε στο -4 τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και έκανε το καλύτερο δώρο στον Πεπ Γκουαρδιόλα για το 1000ο παιχνίδι του ως προπονητής.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και κέρδισαν πέναλτι στο 11′ για ανατροπή του Ντοκού από τον Μαμαρντασβίλι, ο οποίος όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Χάαλαντ στο 13′ και κράτησε το 0-0. Ο Νορβηγός φορ, όμως, πήρε την εκδίκησή του στη συνέχεια…

Στο 29′ ο Νούνες έκανε τη σέντρα και ο Χάαλαντ με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στη Σίτι που ήταν εμφανώς καλύτερη και έβαλε βάσεις νίκης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Γκονσάλες με σουτ εκτός περιοχής -και με τη μπάλα να βρίσκει στον Φαν Ντάικ- έγραψε το 2-0.

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο μέρος και στο 59′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ξαναμπούν στο παιχνίδι αλλά ο Χάκπο δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά μετά την ωραία πάσα του Μπράντλεϊ και η… τιμωρία ήρθε αμέσως μετά.

Στο 63′ ο Ντοκού έκανε το 3-0 για τη Μάντσεστερ Σίτι που πλησίασε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ ενώ η Λίβερπουλ είναι στην 8η θέση και στο -8 από την κορυφή.