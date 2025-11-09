Με τον Χάμουλιτς να σκοράρει με υπέροχο τρόπο στο 25ο λεπτό, ο Βόλος νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο εκτός έδρας και εδραιώθηκε στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά και στο 7′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τη διπλή προσπάθεια του Μουτουσαμί, οι Κάργας και Χουάνπι όμως απομάκρυναν πάνω στη γραμμή. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε στη συνέχεια καθώς μετά το πρώτο 15λεπτο άρχισαν να ισορροπούν την κατάσταση και δεν άργησαν να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 25′ ο Σόρια έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Χάμουλιτς με ωραίο εναέριο σουτ με το εξωτερικό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη για το 0-1. Οι Περιστεριώτες βγήκαν μπροστά στη συνέχεια ψάχνοντας την ισοφάριση, ο Σιαμπάνης όμως απέκρουσε την κεφαλιά του Μπάκου στο 29′ ενώ το σουτ του Μπάκου από καλή θέση στο 42′ ήταν πολύ άστοχο.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πίεσε για την ισοφάριση, ο Μπάκου όμως έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων με προβολή στο 51′, μετά την κεφαλιά του Τσαντίλα, με την ευκαιρία να χάνεται. Ο Βόκολος προσπαθούσε με τις αλλαγές του να βρει τη λύση για την ομάδα του αλλά οι Θεσσαλοί αμύνονταν καλά και κράτησαν ως το τέλος το προβάδισμα, παίρνοντας πολύτιμη νίκη.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Μουντές, Τσακμάκης, Μίχορλ, Τσιγγάρας (73′ Φαν Βέερτ), Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα (63′ Γκαρσία), Τσαντίλας.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Σόρια, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (65′ Μπουζούκης), Χουάνπι (65′ Πίντσι), Κόμπα, Λάμπρου (79′ Ασεχνούν), Τζόκα, Χάμουλιτς (79′ Μακνί).