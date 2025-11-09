Σήμερα το βράδυ, περίπου στις 19:31, δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή μεταξύ Pezinok και Bratislava hlavná stanica, στη δυτική Σλοβακία.

Σε ανάρτησή της η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «στις 7:31 μ.μ., στη γραμμή 158, ελήφθη ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Pezinok – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν πολλοί τραυματίες — οι ακριβείς αριθμοί δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί.

WATCH: Ambulances respond to train collision on Pezinok–Bratislava Main Station line — Aktuality pic.twitter.com/b0hJu3NnBT — Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025

Two trains collide on section of Pezinok – Bratislava Main Station in Slovakia, police say. pic.twitter.com/onZbLtij32 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 9, 2025

Οι αρχές έχουν διακόψει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Pezinok–Svätý Jur και ισχυρές δυνάμεις διάσωσης βρίσκονται στο σημείο.

Οι επιβάτες αναφέρουν ότι το χτύπημα ήταν πολύ ισχυρό και η διαδικασία εκκένωσης είναι σε εξέλιξη.

Η εταιρεία ZSSK και η αστυνομία ανακοίνωσαν ότι θα προηγηθεί διερεύνηση για τα αίτια της σύγκρουσης.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για θύματα.