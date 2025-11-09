Με γκολ του Πινέδα στο 74ο λεπτό η ΑΕΚ, η οποία ανέβασε πολύ την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, δεν έχασε άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου και πάει με ηρεμία στη διακοπή του Νοεμβρίου.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήθελαν να πάρουν από το ξεκίνημα τον έλεγχο και στο 8′ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή με την πάσα του Πινέδα για τον Κοϊτά που σούταρε από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα όμως κόντραρε σε σώματα και η ευκαιρία χάθηκε. Λίγα λεπτά μετά, στο 12′, ο Ζοάο Μάριο με το αριστερό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μετά τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς από δεξιά, το γκολ όμως ακυρώθηκε για σπρώξιμο στον Μαρινάκη.

Ήταν μια απόφαση που προκάλεσε νεύρα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πάντως συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και έπαιζαν στο μισό γήπεδο τους Κρητικούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα και να βγουν μπροστά με αξιώσεις. Αμυντικά, όμως, το παιχνίδι δεν πήγαινε άσχημα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, καθώς δεν ένιωσε μεγάλη απειλή.

Η Ένωση είχε τη μπάλα και έφτανε εύκολα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, εκεί όμως, όπως συνέβη και σε άλλους αγώνες, έδειχνε ότι δεν ήξερε τι να κάνει με αυτή, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί χωρίς γκολ. Στο δεύτερο, όμως, η απόδοση των φιλοξενούμενων ανέβηκε κατακόρυφα…

Η μεγάλη ευκαιρία του Κοϊτά στο 57′, με τον Λίγο να τον νικάει στο τετ α τετ, ήταν απλά η πρώτη από τις πολλές που ακολούθησαν καθώς ο «δικέφαλος αετός» πίεζε όλο και περισσότερο. Στο 58′ ο Γιόβιτς σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μουκουντί, στο 67′ ο Ζοάο Μάριο πέρασε την κάθετη για τον Πινέδα που δεν κατάφερε να αποφύγει τον Λίγο και στην επαναφορά το σουτ του Πένραϊς κόντραρε στα σώματα και αμέσως μετά ήρθε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία.

Στο 69′ η μπάλα κατέληξε στον Πιερό που ήταν σε θέση βολής, μετά την κάθετη του Γκατσίνοβιτς που κόντραρε, αλλά ο Λίλο κατάφερε να κάνει απίθανη απόκρουση με… σπαγκάτο και να κρατήσει το 0-0, την ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» πίεζαν όλο και περισσότερο. Και τελικά οι προσπάθειές τους δικαιώθηκαν.

Στο 74′ οι Πινέδα και Πιερό συνεργάστηκαν ωραία και ο Μεξικανός βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε όπως έπρεπε για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ, επομένως, πήγε στους 22 βαθμούς, στο -3 από τον Ολυμπιακό περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στους 6 και στην προτελευταία θέση.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (82′ Βούκοτιτς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (82′ Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (82′ Ρακόνιατς), Νέιρα (60′ Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν (66′ Μάνταλος), Πινέδα, Καλοσκάμης (66′ Πιερό), Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (92′ Λιούμπιτσιτς), Γιόβιτς (85′ Γκρούγιτς).