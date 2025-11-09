Αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1 έκανε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε νικήσει και στον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου (8/11), καθώς είδε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι της Βραζιλίας και αύξησε κι άλλο τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι.

Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που θα θυμάται για πάντα ο Νόρις καθώς όλα πήγαν όπως ήθελε και είναι, πλέον, μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο οδηγός της McLaren είχε μεγαλώσει το προβάδισμά του επί του -ομόσταυλου- Πιάστρι με τη νίκη του στον αγώνα Σπριντ και μία μέρα μετά νίκησε και στον… κανονικό αγώνα, με το πρωτάθλημα να πλησιάζει κι άλλο.

Το γκραν πρι της Βραζιλίας ήταν εξαιρετικό και για τον Αντονέλι καθώς τερμάτισε στη 2η θέση και αυτή είναι η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ενώ στο βάθρο, ως 3ος, ανέβηκε και ο απίστευτος Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από το pit lane μετά τις απογοητευτικές κατατακτήριες δοκιμές αλλά κατάφερε να ανέβει στην 3η θέση.

Αντιθέτως, για τον Πιάστρι όλα πήγαν στραβάν και τελικά πήρε την 5η θέση, με τη διαφορά του από την κορυφή της βαθμολογίας να αυξάνεται και το πρωτάθλημα να απομακρύνεται. Από εκεί και πέρα, στην 6η θέση τερμάτισε ο Μπέρμαν, στην 7η ο Λόσον, στην 8η ο Χατζάρ, στην 9η ο Χούλκενμπεργκ και στη 10η ο Γκασλί.

Σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, ο Νόρις είναι πλέον στο +24 από τον Πιάστρι και η υπόθεση τίτλος εξαρτάται από τον ίδιο και μόνο.